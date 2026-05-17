碗盤不油免洗碗精？研究曝「只用清水沖」超毒：恐吞大量細菌

洗碗「只用水沖」，恐把細菌全吃下肚。洗碗示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch）

許多人在家洗碗時，若覺得碗盤不怎麼油膩，往往會「只用水沖」，或者拿菜瓜布隨便刷兩下就交差。不過，這個小習慣，其實讓你在不知不覺中，把滿滿細菌吃下肚。日本最新研究顯示，廚房裡的海綿若沒有搭配洗碗精使用，恐會變成超毒「細菌培養皿」，洗完的餐具上甚至會殘留高達8000萬個金黃色葡萄球菌。

研究驚見8000萬隻葡萄球菌

日本「FCGI綜合研究所」說明，廚房裡拿來清潔的海綿或菜瓜布，因長期接觸食物殘查和自來水，處於潮濕狀態下，只要使用短短數周，海綿上就可能滋生數萬至數億個細菌。

研究團隊進行一項對照測驗，結果發現，若使用沾附細菌的海綿且「只用清水」刷洗餐具，即使那些餐具外表看似乾淨，表面卻仍殘留高達8000CFU的金黃色葡萄球菌。

反觀實驗中另外使用了一款有除菌標示、另一款則無除菌標示的洗碗精進行測試，結果顯示只要有搭配洗碗精清洗，不管有沒有標榜除菌，細菌的檢出量皆瞬間降為「0」。

FCGI綜合研究所提醒，若海綿本身已經滿是細菌，洗碗便不再只是清潔，而是在餐具上「均勻塗抹細菌」，反而大幅增加食物中毒的風險。專家建議，無論碗盤看起來多麼乾淨，都務必擠上一點洗碗精搓洗，並在流動的清水下徹底沖淨。

另外，使用後的海綿，千萬別濕答答地丟在水槽邊，一定要用力擰乾水分並「懸掛晾乾」。若是遇到好天氣，把海綿拿到大太陽底下曬，利用天然的紫外線殺菌，才是保護全家人腸胃最聰明的做法。

碗盤不油免洗碗精？日研究曝「只用清水沖」超毒：恐吞大量細菌

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