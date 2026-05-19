好市多一款商品超熱銷 居家管理神器 幫助全家協調分工

好市多(Costco)。（美聯社）

美國好市多一款27吋智慧家庭日曆正掀起熱銷風潮，這款售價599.99美元的Skylight觸控螢幕，結合行事曆、家事分配、餐點規畫等功能於一身，成為忙碌家庭的居家管理中心，吸引大批消費者搶購。

據Parade報導，現代家庭生活節奏緊湊，工作、學校活動、採購、看診、運動練習等行程繁多，傳統的冰箱便條紙或手機提醒已無法滿足需求。這款Skylight 27吋日曆採用高畫質觸控螢幕設計，外型簡約時尚，能融入現代廚房與客廳空間。

這款智慧日曆的核心優勢在於整合多項實用功能。除了基本行事曆外，還包含家事分配表、共享清單與餐點規劃工具，讓全家人能在同一平台上協調分工。產品隨附六個月Skylight Plus會員服務，可設定螢幕保護程式、展示家庭照片與影片，讓冰冷的電子設備增添溫馨感。

這款產品另附白色外框，讓消費者可依居家風格進行客製化搭配。對於追求便利與高效生活的家庭而言，這款大尺寸觸控螢幕提供了一站式的居家管理解決方案，讓日常瑣事變得更加井然有序。

美好市多一款商品超熱銷！居家管理神器 助全家協調分工

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