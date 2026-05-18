懷疑另一半偷吃？注意9徵兆 手機「1款App」恐藏貓膩

示意圖；新聞當事人、非新聞現場。（圖／AI生成） 蔡固勳

每一對夫妻在結婚後最怕遇到的事情，莫過於另一半在外偷吃。對此，英國兩性專家就特別示警，相較於深夜偷打電話或與陌生人互傳曖昧訊息，若發現另一半平時出現「9大徵兆」，不排除已經劈腿了。

根據太陽報報導，知名雜誌Fabulous近日訪問了英國兩性專家克萊爾（Claire Rénier）、安娜貝爾（Annabelle Knight），兩人一致認為「婚外情」其實不容易被察覺，但隨著時間的推進，一些生活中的細微變化卻會越來越明顯。

徵兆1：突然頻繁自己洗衣服

洗衣服是許多人都不想接觸的家事，但如果另一半突然頻繁洗衣服、主動洗衣服或堅持要把衣物烘乾，那就有可能是為了想掩飾一些事情，例如為討新歡而買的內衣褲。

徵兆2：無緣無故收到的禮物

贈送小禮物理論上是驚喜，但如果另一半本來並不擅長這些浪漫舉動，則有可能是內心愧疚感作祟。因此，如果突然發覺另一半比平常更常送禮，那務必要提高警覺，因為不排除是為了彌補潛在的不良行為。

徵兆3：計算機App

安娜貝爾透露，有一些App雖外觀是普通的計算機圖案，但只要輸入特定密碼，便可打開隱藏的照片或聊天內容，因此如果無意間發現另一半手機內有個計算機程式，或是手機總不離身，那就有可能是偷吃徵兆。

徵兆4：更頻繁的性生活

很多人以為另一半如果偷吃，對於性生活的渴望程度會降低，但事實並非如此，出軌的一方反而會更頻繁主動求歡，這也許是因為見到新對象後，突然產生的多巴胺激增症狀。

徵兆5：無故地自我貶低

如果另一半本來非常樂觀且充滿自信，但突然無故變得很自卑，經常脫口「我配不上你」，那很可能是對方產生了自我懷疑，且潛意識期許這段婚姻能走向終點。

徵兆6：分開過節日活動

不論是情侶或夫妻，能夠一起度過節慶活動是非常重要的，因此如果另一半突然對此失去熱情，那很有可能是對方想脫離你／妳的社交圈，藉此減少尷尬感。

徵兆7：十分關注伴侶的行程

專家們坦言，在外偷吃的人往往會更注重另一半的行程，因為唯有掌握對方的行蹤，才能有效降低被抓包的風險。

徵兆8：上廁所時間突然拉長

如果另一半突然經常單獨跑去另一個房間，或獨自熬夜數小時，甚至是長時間待在廁所，那很可能是為了聯繫新歡，而不是身體不舒服。

徵兆9：刻意隱藏銀行帳單

克萊爾表示，每對夫妻都有不同的財務處理方式，有些人會將彼此的財富合併，也有人完全分開。不過，財務祕密與感情祕密往往存在密不可分的關係，若發現對方總是對銀行帳單、消費習慣遮遮掩掩，那就有可能是不忠的訊號。

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