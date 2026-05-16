我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孫安佐落網狼狽畫面曝光 和經紀人被依這2罪送辦

川普福斯專訪談台獨、對台軍售 中英文逐字稿一次看

5名潛水同伴全沒回來 她穿好裝備最後一刻改變心意 成唯一生還者

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
潛水示意圖。（取材自pexels/Francesco Ungaro）
潛水示意圖。（取材自pexels/Francesco Ungaro）

馬爾地夫14日發生一起義大利遊客水肺潛水死亡事故，共造成5人喪命。唯一一名倖存者之所以逃過一劫，是因為她當時留在遊艇上，沒有跟著其他人一起下水。

▲ 影片來源：x平台＠nypost（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

根據紐約郵報與BBC報導，5名死者包括熱那亞大學（University of Genoa）海洋生物學教授蒙特法爾科內（Monica Montefalcone）、她20歲的女兒與2名研究人員，另外1人則是船舶營運經理兼潛水教練。團隊第6名潛水員也是熱那亞大學學生，但她並未下水，而是留在「約克公爵號」（Duke of York）遊艇上。

根據報導，事故地點靠近阿利馬塔島（Alimatha）。這支潛水團隊原本準備潛往瓦夫環礁（Vaavu Atoll）一處深度約50公尺的海底洞穴。唯一倖存的女學生當時已經穿好裝備，但最後因不明原因改變心意，決定留在遊艇上。下水的5人遲遲未浮出水面，船員隨後通報失蹤。

馬爾地夫以遍布珊瑚島的海島景觀聞名，是熱門旅遊勝地。這起事件也被認為是當地歷來最嚴重的單一潛水事故。儘管媒體形容她是「那一天唯一的直接生還者」，也是「重建事故發生前最後時刻的重要證人」，但官方表示，當天船上其實還有約24名非船員乘客。據報導，這名女學生隔天已啟程返家與家人團聚。

馬爾地夫軍方表示，已在約60公尺深的洞穴中找到1具遺體，另外4名潛水員據信也在洞穴內。軍方已派遣配備特殊裝備的潛水員前往現場。由於天候惡劣，搜救行動15日暫停。義大利外交部則表示，正與馬爾地夫當局合作搜尋遺體。

當地警方正在調查事故原因，專家指出，高氧症與恐慌反應可能是導致5人喪命的原因。維洛納大學醫院（University Hospital of Verona）肺臟科主任米凱萊托（Claudio Micheletto）表示：「很可能是氧氣瓶出了問題。」他說：「高氧症（hyperoxia）造成的死亡，是潛水時最可怕的死法之一，結局非常悲慘。」

義大利水下與高壓醫學學會（Italian Society of Underwater and Hyperbaric Medicine）主席波洛尼尼（Alfonso Bolognini）則表示，恐慌也可能是事故因素之一。他說：「在50公尺深的洞穴內，只要有1名潛水員出問題，或有人恐慌發作，就可能釀成事故。情緒激動會讓海水變得混濁，影響能見度，進而導致致命錯誤。」但他也強調，現在還很難說海底究竟發生了什麼事。

義大利

上一則

5月16日星座運勢 獅子事半功倍 天蠍貴人相助

延伸閱讀

華人潛水事故頻傳 教練：浮潛不是會游泳就沒事

華人潛水事故頻傳 教練：浮潛不是會游泳就沒事
小飛機佛州墜海 11人漂流5小時快崩潰「全員奇蹟生還」

小飛機佛州墜海 11人漂流5小時快崩潰「全員奇蹟生還」
150人郵輪爆漢他病毒 媒體曝遊客「受困如地獄」分析：最糟發病地點

150人郵輪爆漢他病毒 媒體曝遊客「受困如地獄」分析：最糟發病地點
漢他病毒郵輪死者曾登荷航班機 WHO：非大流行開端 疫情有限

漢他病毒郵輪死者曾登荷航班機 WHO：非大流行開端 疫情有限

熱門新聞

廚房海綿是家裡最髒的物品之一，建議每兩周更換一次，或以微波爐、沸水等徹底清潔殺菌。廚房海綿示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com ）

廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔

2026-05-13 18:25
天秤座因為真誠不功利，深受同事、主管與前輩信任，無論是工作機會、升遷舉薦或困境支援，常能得到貴人相助。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau ）

12星座職場人緣終極排名 天秤座團寵貴人多、最後一名難深交是獨行俠

2026-05-11 00:25
一對夫妻計畫退休後移居馬來西亞，希望過更舒適的生活，卻不知道是否能繼續領取社安金。退休夫妻示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ SHVETS production）

退休後移居海外能繼續領社安金嗎？專家這麼說

2026-05-11 20:25
對摩羯座而言，吃苦正是對未來回報的一種投資，他們並不是毫無意義地受苦，而是屬於「策略型的拚命三郎」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev ）

3星座天生勞碌命 別人的事他也一肩擔起

2026-05-08 23:25
販賣機24小時營運，意味著「睡覺時都在賺錢」，是不少人的副業首選。(路透)

31歲男經營「1副業」年收破5萬美元：每周只花4小時

2026-05-10 23:55
退休生活不能只依賴手邊資產，靠自己賺錢的安全感是許多人退休後仍外出工作的主因。工作示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@竟傲 汤 ）

夫妻擁高資產退休金 64歲婦為一事不安「每周兼職三天」

2026-05-13 20:25

超人氣

更多 >
川普警告台灣：不希望有人走向獨立

川普警告台灣：不希望有人走向獨立
拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光

拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光
習近平身高之謎…天壇與190公分川普合照 讓人看清楚？

習近平身高之謎…天壇與190公分川普合照 讓人看清楚？
好市多高端、好用小家電降價百元 華人「終於等到它」

好市多高端、好用小家電降價百元 華人「終於等到它」
川習國宴場邊一張不顯眼的「對談照片」水很深

川習國宴場邊一張不顯眼的「對談照片」水很深