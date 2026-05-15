網瘋傳川普國宴偷翻習近平「小本本」？事實查核揭真相

美國總統川普14日晚間出席中國國家主席習近平舉辦的國宴，卻被拍到一日趁中國國家主席習近平離席時偷看對方的筆記本。（路透）

美國總統川普 13日至15日對中國進行國是訪問，14日晚間出席國宴。不過，網路近日瘋傳一段影片，聲稱川普趁中國國家主席習近平 離席時偷看對方的筆記本。但事實查核機構指出，這項說法「具有誤導性」，因為影片中的黑色資料夾其實是川普自己的文件夾。

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巴基斯坦事實查核團隊 iVerify Pakistan 指出，一個自稱關注衝突議題的X帳號14日發布一段國宴影片。畫面顯示，川普快速翻閱一本黑色資料夾後又將其闔上。

影片文字稱：「川普偷偷翻看習近平的小本本。這一幕發生在14日川普訪中期間的國宴上。當習近平起身離席後，川普伸手打開放在他面前的筆記本查看，之後迅速關上。坐在附近的魯比歐目睹了這一切，卻一聲不吭。這讓人想到2022年10月22日中共20大閉幕式上，胡錦濤伸手翻看習近平面前文件，之後被帶離現場的畫面。」

這支影片隨後在多個平台高度瘋傳，引發大量關注，因此iVerify Pakistan團隊展開事實查核。他們先進行關鍵字搜尋，確認沒有任何可信的國際、美國或中國主流媒體報導此事，之後再進一步搜尋完整國宴影片，找到「富比世」YouTube頻道發布的畫面，並定位到相關時間點。當時，習近平離席走向講台發表演說，川普則翻閱一個黑色資料夾。

查核團隊指出，影片中的資料夾帶有美國總統官方印章。經過反向圖片搜尋與比對後，確認該標誌與美國總統官方文件夾使用的印章一致。

iVerify Pakistan 最終認定，網傳說法具有誤導性。影片中並非川普偷看習近平的筆記本，而是川普翻閱自己的文件夾。影片中的資料夾帶有美國總統官方印章，可確認屬於川普本人。