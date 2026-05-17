我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠

白宮揭川習會成果「沒提降稅」中國每年採購美農產品170億元

資助子女常會後悔 專家建議退休後別花這4筆錢

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
退休規畫專家分享退休人士最容易後悔購買的4種物品。後悔示意圖，與本新聞無關。（取...
退休規畫專家分享退休人士最容易後悔購買的4種物品。後悔示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Timur Weber）

對很多人而言，退休代表有更多時間追求夢想、陪伴家人，或是探索世界；然而退休後收入來源通常與以往有落差，大筆花費造成的衝擊可能影響更大，也有人因為花大錢買房子、露營車或進行投資導致財務困難，懊悔不已。Parade報導訪問退休規劃專家，了解人們在退休後最常感到後悔的購買項目，以及如何應對財務失誤。

1. 露營車或度假屋及其他奢侈品

很多人認為退休後會有很多時間，因此花大錢買休閒用車或度假屋，但高齡者法認證律師法爾（Evan H. Farr）說，人們往往低估這類奢侈品的長期持有成本，卻高估自己的使用頻率。退休生活會影響生活方式和消費習慣，雖然有些人以為退休後會時常旅行、每周末都和家人聚會，或是花上好幾個月旅遊，實際上很少如此。

2. 送給親人的禮物

財富管理公司Cedar Point Capital Partners的國際財務規劃師馮亞森（Trent Von Ahsen）說，無論是退休後向子女提供一大筆資金贊助，或是共同簽署貸款，日後往往會感到後悔，尤其是還沒確定退休收入計畫的族群。

3. 大型房屋裝修工程

投資房屋聽起來是很不錯的規畫，但法爾表示，很多退休人士為了在地安老（aging in place）而花費數萬元翻新住宅，過了幾年之後，才發現自己需要生活輔助、失智症或安養院照護。如果沒有為不斷變化的需求做好準備，事後就會後悔將原本該用於長期照護的資金花在裝修。

4. 錯誤投資商品

法爾說，有些退休人士後悔購買自己不完全理解的金融產品。銷售員會聲稱安全或高收益，向客戶推銷高佣金、投機性投資或流動性差的私募基金。退休後要從代價高昂的理財失誤中恢復，往往非常困難，因此這類大筆開銷會特別讓人懊悔。

馮亞森說，如果符合上述任何一種經歷，你並不孤單，而且還有轉圜的餘地。當你開始對大筆開銷感到後悔時，首先應該避免受情緒左右，並問自己以下幾個問題，分別是這項購買每年需要花費多少錢、若出售該物品能收回多少錢、保留該物品需要放棄什麼。

馮亞森說，有時候正確答案就是賣掉該物品，然後繼續過生活，但有時保留該物品，同時調整其他方面的開銷會更好。關鍵在於不要因為自尊或面子問題，導致一次購買變成長期財務上的包袱。

退休 貸款

上一則

碗盤不油免洗碗精？研究曝「只用清水沖」超毒：恐吞大量細菌

下一則

笑容只是假象：4星座被點名「城府深」 射手直率中藏了自私

延伸閱讀

退休後移居海外能繼續領社安金嗎？專家這麼說

退休後移居海外能繼續領社安金嗎？專家這麼說
「退休計畫憑感覺走」美國近半數家庭為玩迪士尼不惜負債

「退休計畫憑感覺走」美國近半數家庭為玩迪士尼不惜負債
在美就醫流程複雜 華人整理「6大實用APP」應對突發

在美就醫流程複雜 華人整理「6大實用APP」應對突發
夫妻擁高資產退休金 64歲婦為一事不安「每周兼職三天」

夫妻擁高資產退休金 64歲婦為一事不安「每周兼職三天」

熱門新聞

廚房海綿是家裡最髒的物品之一，建議每兩周更換一次，或以微波爐、沸水等徹底清潔殺菌。廚房海綿示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com ）

廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔

2026-05-13 18:25
天秤座因為真誠不功利，深受同事、主管與前輩信任，無論是工作機會、升遷舉薦或困境支援，常能得到貴人相助。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau ）

12星座職場人緣終極排名 天秤座團寵貴人多、最後一名難深交是獨行俠

2026-05-11 00:25
一對夫妻計畫退休後移居馬來西亞，希望過更舒適的生活，卻不知道是否能繼續領取社安金。退休夫妻示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ SHVETS production）

退休後移居海外能繼續領社安金嗎？專家這麼說

2026-05-11 20:25
販賣機24小時營運，意味著「睡覺時都在賺錢」，是不少人的副業首選。(路透)

31歲男經營「1副業」年收破5萬美元：每周只花4小時

2026-05-10 23:55
退休生活不能只依賴手邊資產，靠自己賺錢的安全感是許多人退休後仍外出工作的主因。工作示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@竟傲 汤 ）

夫妻擁高資產退休金 64歲婦為一事不安「每周兼職三天」

2026-05-13 20:25
美國總統川普14日晚間出席中國國家主席習近平舉辦的國宴，卻被拍到一日趁中國國家主席習近平離席時偷看對方的筆記本。（路透）

網瘋傳川普國宴偷翻習近平「小本本」？事實查核揭真相

2026-05-15 22:30

超人氣

更多 >
美國挺台國務卿變了？魯比歐握手習近平後1動作引熱議

美國挺台國務卿變了？魯比歐握手習近平後1動作引熱議
「不如中國」高曉松母留美23年後 要回北京養老

「不如中國」高曉松母留美23年後 要回北京養老
中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場

中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場
回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題

回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題
愈低調愈厲害 這幾組血型+星座真正實力隱藏在無害外表下

愈低調愈厲害 這幾組血型+星座真正實力隱藏在無害外表下