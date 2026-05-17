資助子女常會後悔 專家建議退休後別花這4筆錢

退休規畫專家分享退休人士最容易後悔購買的4種物品。後悔示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Timur Weber）

對很多人而言，退休 代表有更多時間追求夢想、陪伴家人，或是探索世界；然而退休後收入來源通常與以往有落差，大筆花費造成的衝擊可能影響更大，也有人因為花大錢買房子、露營車或進行投資導致財務困難，懊悔不已。Parade報導訪問退休規劃專家，了解人們在退休後最常感到後悔的購買項目，以及如何應對財務失誤。

1. 露營車或度假屋及其他奢侈品

很多人認為退休後會有很多時間，因此花大錢買休閒用車或度假屋，但高齡者法認證律師法爾（Evan H. Farr）說，人們往往低估這類奢侈品的長期持有成本，卻高估自己的使用頻率。退休生活會影響生活方式和消費習慣，雖然有些人以為退休後會時常旅行、每周末都和家人聚會，或是花上好幾個月旅遊，實際上很少如此。

2. 送給親人的禮物

財富管理公司Cedar Point Capital Partners的國際財務規劃師馮亞森（Trent Von Ahsen）說，無論是退休後向子女提供一大筆資金贊助，或是共同簽署貸款 ，日後往往會感到後悔，尤其是還沒確定退休收入計畫的族群。

3. 大型房屋裝修工程

投資房屋聽起來是很不錯的規畫，但法爾表示，很多退休人士為了在地安老（aging in place）而花費數萬元翻新住宅，過了幾年之後，才發現自己需要生活輔助、失智症或安養院照護。如果沒有為不斷變化的需求做好準備，事後就會後悔將原本該用於長期照護的資金花在裝修。

4. 錯誤投資商品

法爾說，有些退休人士後悔購買自己不完全理解的金融產品。銷售員會聲稱安全或高收益，向客戶推銷高佣金、投機性投資或流動性差的私募基金。退休後要從代價高昂的理財失誤中恢復，往往非常困難，因此這類大筆開銷會特別讓人懊悔。

馮亞森說，如果符合上述任何一種經歷，你並不孤單，而且還有轉圜的餘地。當你開始對大筆開銷感到後悔時，首先應該避免受情緒左右，並問自己以下幾個問題，分別是這項購買每年需要花費多少錢、若出售該物品能收回多少錢、保留該物品需要放棄什麼。

馮亞森說，有時候正確答案就是賣掉該物品，然後繼續過生活，但有時保留該物品，同時調整其他方面的開銷會更好。關鍵在於不要因為自尊或面子問題，導致一次購買變成長期財務上的包袱。