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網傳香蕉皮泡水能當天然肥料 專家揭真相

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網路瘋傳香蕉皮泡水可以做為天然鉀肥，但園藝專家表示這種作法效果不彰，還可能有滋生...
網路瘋傳香蕉皮泡水可以做為天然鉀肥，但園藝專家表示這種作法效果不彰，還可能有滋生黴菌或細菌的風險。香蕉皮示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Louis Hansel）

社群媒體可以學到各種園藝秘訣但並非每個熱門技巧都實用，最近網路瘋傳一種「香蕉皮水澆花」法，聲稱將香蕉皮泡在水中數天後，再澆到植物上，可以提供植物生長所需的鉀元素，因為香蕉內含有豐富的鉀；這一方法受到追求低成本、環保施肥的園藝愛好者歡迎。但園藝專家表示，這種做法不僅效果存疑，還可能導致黴菌或細菌滋生，進而傷害植物。

Good Housekeeping報導，柯斯塔農場（Costa Farms）的園藝專家漢考克（Justin Hancock）說，很多人以為鉀會從果皮中滲出並溶入水中，但必須先經過分解過程才能發生此現象，大部分自製香蕉皮水的浸泡時間都過於短暫，無法有效分解或釋放養分，代表養分實際上並未溶入水中。即使水中含有鉀等養分，也無法保證植物能夠吸收利用。

漢考克說，香蕉裡雖然含有鉀，但不代表植物能吸收，因此香蕉皮水中微量的鉀沒辦法比照真正肥料裡的鉀供植物利用；如果植物缺乏鉀元素，最好使用專為植物生長設計的肥料，以適當的形式提供適量的鉀。

除了效果存疑之外，香蕉皮水還可能對植物產生危害，將香蕉皮浸泡在水中可能會導致黴菌和細菌滋生，並吸引害蟲；尤其是用於室內植物，或是浸泡液放置過久才使用時風險更高。漢考克說，利用家中材料自製肥料有風險，可能會以植物無法吸收的方式提供養分，或是引發化學反應，進而傷害植物，甚至傷害到自己。

歸根究柢，自製香蕉皮肥料表面上是聰明又環保的小技巧，但目前沒有證據顯示能改善植物的健康狀況，在某些情況下，甚至可能弊大於利。漢考克表示，若想以更有效且環保的方式將廚餘回收利用於植物，不妨嘗試堆肥。無論是傳統堆肥還是蚯蚓堆肥，都能將廚餘分解成有機質，改善植物生長，其真正的價值在於改善土壤結構，並維持土壤生態系統。

雖然自製肥料聽起來很吸引人，但像堆肥、蚓糞和均衡的有機肥料更能提供植物可吸收的養分。漢考克說，他會選擇將香蕉皮做成堆肥，而不是製作香蕉皮水；與其將香蕉皮浸泡在水中，不如進行堆肥處理，更能提供花園長久的效益。若想培育出強壯、健康的植物，遵循研究證實的栽培方法，比追隨社群媒體的潮流更好。

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