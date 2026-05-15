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脖子前傾「臉垮又顯老」早晨一習慣把頭喬回正確位置

脖子前傾「臉垮又顯老」 早晨一習慣把頭喬回正確位置

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低頭滑手機不只導致肩頸痠痛，也會造成臉部下垂，使人產生老態。示意圖，非新聞當事者...
低頭滑手機不只導致肩頸痠痛，也會造成臉部下垂，使人產生老態。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）

現代人依賴電子產品，低頭滑手機追劇，長時間維持頭部前傾姿勢，容易引發「手機頸」問題，導致頸椎退化。日本媒體「朝時間.jp」分享物理治療師兼瑜伽老師SAKURA的建議，每天早上調整自己的頭部位置，不僅能緩解肩頸痠痛，還能維持年輕體態。

SAKURA表示，頭部前傾不只傷害頸椎，也是老態元兇。人類的頭部重量相當於一顆保齡球（約4到6公斤）。頭部位於正確位置時，肩頸肌肉可有效支撐重量；若頭部稍微前傾，頸部肌肉就會承受極大壓力，頸椎也會受到傷害。

此外，手機頸造成的慢性負擔不只導致肩頸僵硬、痠痛，更是造成臉部下垂、顯得衰老的罪魁禍首。

SAKURA指出，若照鏡子時發現自己頭部前傾且有駝背感，請將頭部往後調，想像「耳道和肩膀中心位於一直線上」。這個動作可使頭部位於身體中軸線上，由骨骼支撐頭部重量，減少肌肉緊繃。

此外，頭部前傾也會導致頸部前方肌肉僵硬，妨礙肋骨運動，使呼吸變淺。重置頭部位置能使胸腔開闊，促進深呼吸並有助於穩定自律神經。

調整方式相當簡單，SAKURA建議每天早上起床後靠牆站立，讓腳跟、臀部、背部（肩胛骨之間）這三點貼住牆壁，確認後腦勺是否能自然貼在牆上。注意不要為了貼牆而過度抬高下巴，否則無法達到重置效果。

接著遠離牆壁站立，下巴不要內收，想像自己「將後頸的皮膚向上拉伸」，將整個頭部水平向後滑動。

此時視線平視，讓耳道位於肩膀中心的正上方。在這個姿勢下，讓你的身體記住後頸輕柔伸展的感覺。

最後，SAKURA提醒，養成每天早晨「重置頭部位置」的習慣，能有效減輕肩頸負擔，重拾輕盈且顯得年輕的體態。

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