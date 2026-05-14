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就是要找這種花架 沃爾瑪這款堅固好擺不到100元

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沃爾瑪（Walmart）的Costway三層高架花園床讓人即使露台或陽台空間有限，也能打造美麗的垂直花園或菜園。園藝示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@余鑫磊 ）

想要打造美麗花園但自家露台、陽台或庭院空間有限，垂直花園正是解決方案，透過讓植物向上生長而非向外擴散，階梯式花架讓人能更有效利用每一寸空間；沃爾瑪（Walmart）近期販售一款三層高架花園床能讓空間有限但又想為家裡增添綠意的人得償所願，也因此大獲顧客好評，有人說它堅固耐用，也有人大讚使用的木材很棒。

Parade報導，沃爾瑪的Costway三層高架花園床（Costway 3-Tier Raised Garden Bed）高31.5英寸、寬46英寸，原價149元，現正特價85元。

這款花園床可緊貼牆壁、柵欄或露台欄杆擺放，可以在不占用更多空間的情況下，輕鬆種植更多植物。產品亮點在於交錯的逐層設計，讓每一層的植物都能充分照到陽光，每個43英寸的種植箱都能承重33磅，可以種植香草、綠葉蔬菜、色彩鮮豔的花卉或較小的蔬菜如萵苣和蘿蔔。

每個種植箱內都有防漏水內襯，可幫助排水，也能讓木材免受過多水分侵蝕，花園床後方還有一個儲物架，可承重22磅，是收納園藝工具的理想空間。

Costway三層高架花園床以天然松木製成，外觀簡約質樸，也可以根據自己想要的風格或和環境配色，塗上想要的顏色或圖案，雖然是專為放置室外設計，但放在日光房或廚房也很合適。

許多沃爾瑪的消費者都對Costway三層高架花園床給出正面好評，有人說很適合種花，也有人說適合種萵苣、菠菜和香草，還有人說產品堅固耐用是一大亮點；有網友說花園床使用的木材很好，聞起來有股清新的雪松味。

▲ 影片來源：YouTube＠Costway（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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