夫妻擁高資產退休金 64歲婦為一事不安「每周兼職三天」

退休生活不能只依賴手邊資產，靠自己賺錢的安全感是許多人退休後仍外出工作的主因。工作示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@竟傲 汤 ）

許多人認為，擁有千萬資產就能度過穩定的退休生活。事實上，「有多少錢」固然重要，「錢花多快」更是不可忽視的焦點。日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導一對擁有5,000萬日圓（約31萬美元）儲蓄且已繳清房貸的退休夫婦，因忽視生活成本與突發的大額支出，發現資產快速流失，開始對未來感到憂慮。

根據報導，先生誠一（化名，66歲）與妻子冴子（化名，64歲）為了退休存了5,000萬日圓（約31萬美元），房貸已經繳清，每個月還有24萬日圓（約1,500美元）的年金收入。冴子婚後擔任全職家庭主婦超過30年，即使孩子長大離巢，丈夫也支持她在家好好生活。

誠一退休後，兩人過了一段輕鬆自在的日子，經常旅行和外食，享受人生。然而，有一次檢視家計支出時，誠一發現「存款減少的速度比預期快」。除了生活費，還有不少意外支出，例如房屋外牆修繕、更換熱水器以及醫療費用增加，讓冴子開始擔心往後的生活。

根據日本總務省發布的《2025年家庭支出調查》，由65歲以上夫婦組成的無業家庭，平均每月消費支出為263,979日圓（約1,670美元），呈現入不敷出的情形，許多家庭必須動用儲蓄。

於是冴子決定外出工作，從事每週三天的兼職。雖然每個月的收入只有幾萬日圓，但她說「自己賺錢」的感覺給了她很大支持。「比起錢的多寡，自己有能力解決問題的安全感才是最重要的。」

根據日本內閣府發布的《2025年高齡社會白皮書》，65至69歲人口的就業率超過五成，顯示愈來愈多老年人選擇繼續工作。值得注意的是，女性就業率呈上升趨勢，年齡不再是不工作的藉口。

報導指出，退休生活的安心感並非僅靠資產總額決定。面對不安時，與其隨波逐流，不如主動調整並重新掌握生活步調，積極面對的態度才是獲得真正平靜的關鍵。