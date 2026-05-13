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在家享受熱帶風情 好市多這款雪酪眾人瘋搶

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在家享受熱帶風情 好市多這款天然水果雪酪眾人瘋搶

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好市多獨家販售的Island Way水果雪酪採用新鮮水果手工製作，是夏日的完美甜...
好市多獨家販售的Island Way水果雪酪採用新鮮水果手工製作，是夏日的完美甜點。雪酪示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Adriel Macedo）

夏日將近，有些人可能已經開始規畫假期聚會、出遊，或是整修房屋，而各家超市的貨架上也紛紛開始販售應景的季節商品，炎熱的一天如果想來點清涼的冰品、在家感受熱帶風情，不妨到好市多Costco）購買新推出的水果雪酪，這款充滿特色的冰品上架後很快就在網路上掀起討論。

Parade報導，僅限好市多販售的Island Way水果雪酪售價16.99元，一盒內含12個以天然水果外殼盛裝、充滿熱帶風味的雪酪，不論是漫長的一天後想來點冰品犒賞自己，或是晚餐後想款待座上賓，這款頂級雪酪都能滿足需求。

網紅「@costcochika」在Instagram影片表示，這款雪酪是夏季派對、泳池時光或宵夜的完美選擇，很快就會被搶購一空。每盒含有四種口味，分別是天仙椰子（Heavenly Coconut）、紅莓與紅寶石葡萄柚（Red Berry & Ruby Red Grapefruit）、百香芒果（Passionate Mango）和清爽石榴（Zesty Pomegranate），不含麩質，原產地為南非，採用頂級原料與天然水果果皮手工製作，不含人工香料、色素或防腐劑，並選用非基因改造原料，能無負擔地享用這份風味絕佳的甜點。

▲ 影片來源：Instagram＠costcochika（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

一位顧客在好市多網站的評論表示非常喜歡這款雪酪，每種風味恰到好處。另一位粉絲也表示，這些雪酪「棒極了」，盛讚雪酪使用「真正的水果殼」盛裝，並開始在晚餐上端出這道甜點，認為這是好市多有史以來最棒的商品，嘗起來讓人上癮，而且不須感到內疚。

Instagram上也是佳評如潮，消費者們表示，這是最棒的雪酪，也有人說這是夏日的完美甜點，甚至是最受喜愛的好市多商品。如果已經垂涎三尺，不妨盡快到好市多購買Island Way水果雪酪，隨著天氣逐漸轉暖，享受這款以天然水果製作的高級甜點是渡過夏日的最佳方式。

好市多 Costco

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