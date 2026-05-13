廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔

海綿可能是廚房裡最忙碌的用品，被用來洗碗、擦拭檯面和擦洗水槽；國家科學基金會（National Science Foundation）表示，廚房海綿可能是家裡最髒的物品之一，大多數的海綿從未徹底乾透，上面還有縫隙和凹槽會聚集汙垢，讓海綿成為大腸桿菌等細菌孳生的最佳溫床，大約兩周的時間，一塊海綿就可能有約8百萬個細菌，當人們使用這些充滿細菌的海綿時，細菌就手和食物上。

Southern Living報導，海綿應該至少每天清洗一次，最好每次使用後都清洗，建議以不同海綿進行不同的清潔工作，用同一塊海綿擦拭檯面或地板上的汙漬後再拿來洗碗，會增加細菌汙染的風險。最好至少每兩周更換一次海綿，每周換一次更安全。若無法頻繁更換，建議使用以下四種方法清洗海綿，下列方法是公認消滅海綿中細菌最有效的方法。

1. 微波爐

農業部指出，把海綿拿去微波可以殺死99.99%的細菌，但千萬別微波有金屬成分的海綿。

使用微波爐替海綿殺菌，需要準備海綿、水、可微波的碗、微波爐和晾衣架。先將海綿上明顯的汙漬沖洗掉並以清水浸透，放入可微波的碗中並微波一分鐘，接著等待海綿冷卻，約10至15分鐘，將水擰乾後把海綿放到晾衣架上晾乾。

2. 洗碗機

農業部表示，以洗碗機清洗海綿，可以消除99.98%的細菌。

準備海綿和洗碗機清潔劑，將海綿放到洗碗機最上層的架子，加入清潔劑，選擇最高溫度、時間最長的標準清洗程序，還要包括烘乾。

3. 沸水

準備海綿、鍋子、水、晾衣架。在鍋中加入至少兩杯水，將水煮沸後放入海綿煮五分鐘，接著等水和海綿冷卻後把海綿的水擰乾，再放到晾衣架上晾乾。

4. 漂白水

準備海綿、濃縮漂白水、量匙、玻璃或塑膠碗、溫水、晾衣架。在玻璃或塑膠碗中混合半茶匙的濃縮漂白水和一夸脫的溫水，調和後放入海綿並確定海綿完全浸透，浸泡海綿一分鐘後擰乾，放到晾衣架上風乾。

若海綿有損壞或出現異味就表示該換了，破損或裂開的海綿有更多裂縫和地點可讓細菌生長，異味則代表海綿上有大量細菌。

即使每天清洗海綿，海綿外觀看起來很好也沒有異味，仍建議至少每兩周更換一次廚房海綿。

使用海綿時記得不同清潔任務使用不同海綿，每次使用後都要沖洗並清潔，使用後可以放在瀝水架上晾曬，讓海綿可以快速風乾，別把海綿留在水槽或潮濕的地方。