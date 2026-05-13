我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

隨川普訪中國 魯比歐搭機穿「馬杜洛被捕同款」

魔改李榮浩「李白」被罵翻 單依純入圍今年金曲獎歌后

魯比歐搭機穿「馬杜洛被捕同款」中網友批：搞沒啥意義的小花招

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
白宮通訊主任張振熙在社群媒體X分享照片（左），國務卿魯比歐穿著灰色Nike套裝現...
白宮通訊主任張振熙在社群媒體X分享照片（左），國務卿魯比歐穿著灰色Nike套裝現身空軍一號，被發現「撞衫」委內瑞拉前總統馬杜洛今年初遭美軍綁架時穿的運動服裝束（右）。(取材自白宮通訊主任張振熙X帳號、路透)

美國總統川普啟程赴中國進行國是訪問，國務卿魯比歐（Marco Rubio）也隨行搭乘空軍一號。白宮官員發布魯比歐在機上的照片顯示，他身穿灰色Nike Tech刷毛運動套裝，「撞衫」委內瑞拉前總統馬杜洛今年初遭美軍綁架時穿的運動服造型。中國網友批評他是「自投羅網、純純挑釁」。

白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）在社群媒體X分享照片，畫面中魯比歐穿著灰色Nike套裝現身空軍一號，與美國高層官員出訪時常見的正式西裝形象大不相同。貼文寫道「魯比歐國務卿在空軍一號，輕鬆駕馭『委內瑞拉款』Nike Tech！」，最後附上笑哭的表情符號。

貼文照片顯示，魯比歐穿著灰白運動套裝，一臉嚴肅站在機艙。《紐約時報》指出，馬杜洛1月初遭美軍突襲俘虜時，穿的就是同款Nike Tech套裝。

福斯新聞指出，魯比歐捨平日慣穿的西裝，與美國高級官員在公務出訪期間通常穿著的正式服裝明顯不同，出人意料的裝扮，引發網民熱烈反響。很快讓外界聯想到，和馬杜洛被捕時所穿服裝有關的「政治迷因」。

但是，中國網友顯然覺得這不好笑。有百萬人追蹤的微博軍事網紅「沙姆雄獅_EL」表示，「魯比奧專門穿了一套馬杜羅被美軍綁架時的同款服裝登上空軍一號，敵意滿滿」；另一位百萬粉絲軍事網紅則說，「當你發現美國官方喜歡搞這種沒啥意義的小花招，這就說明其它有意義的大招，他現在也不敢使出來。」

中國網民紛紛氣到留言批評「自投羅網」、「這種最無聊的小動作，可憐他們內心多脆弱多齷蹉」、「純純挑釁」、「下機後我們再送副手銬給他」等等。

但也有中國網友疑惑，為何魯比歐被制裁還能來中國？魯比歐曾因關注中國人權問題，被中國兩度制裁作為反制。據法新社，魯比歐被任命為國務卿後，中國為雙方外交接觸找到折衷處理方式，他在2025年1月就職前不久，中國政府和官方媒體，開始將其中文譯名中的「盧」改為「魯」。

法新社引述不具名的外交官分析，中方之所以更改譯名，是因為此前針對魯比歐舊中文譯名實施的制裁措施中包括禁止入境。不過，去年1月時，中國外交部發言人毛寧在被問及魯比奧更改中文譯名，是否意味著已解除制裁？毛寧稱並未注意到此細節，並強調魯比歐的英文名字更重要。

魯比歐 馬杜洛 委內瑞拉

上一則

香港好味 名廚帶路

延伸閱讀

魯比歐遭北京禁止入境 怎麼陪川普訪中？中國「改譯名」悄解套

魯比歐遭北京禁止入境 怎麼陪川普訪中？中國「改譯名」悄解套
魯比歐：川習會肯定談台灣 美中都不希望看到印太生亂

魯比歐：川習會肯定談台灣 美中都不希望看到印太生亂
王毅通話魯比歐：台灣問題是中美關係最大風險點

王毅通話魯比歐：台灣問題是中美關係最大風險點
魯比歐訪羅馬 促歐洲分擔荷莫茲海峽安全責任

魯比歐訪羅馬 促歐洲分擔荷莫茲海峽安全責任

熱門新聞

天秤座因為真誠不功利，深受同事、主管與前輩信任，無論是工作機會、升遷舉薦或困境支援，常能得到貴人相助。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau ）

12星座職場人緣終極排名 天秤座團寵貴人多、最後一名難深交是獨行俠

2026-05-11 00:25
一對夫妻計畫退休後移居馬來西亞，希望過更舒適的生活，卻不知道是否能繼續領取社安金。退休夫妻示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ SHVETS production）

退休後移居海外能繼續領社安金嗎？專家這麼說

2026-05-11 20:25
對摩羯座而言，吃苦正是對未來回報的一種投資，他們並不是毫無意義地受苦，而是屬於「策略型的拚命三郎」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev ）

3星座天生勞碌命 別人的事他也一肩擔起

2026-05-08 23:25
靠固定收入維生的退休人士若想省油錢，專家說可以考慮Honda Insight等四個車款。圖為Honda Insigh t2025年車款。 (美聯社)

燃油效率高又不貴 退休族想省油錢可考慮的四款車

2026-05-07 20:25
41歲男子藍迪斯。(取自阿肯色州懷特郡警長辦公室)

美版「寄生上流」...大學教授發現自家地下室住著陌生人

2026-05-06 14:50
三星座被指較為自我，與其交往時容易感到壓力大。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Weder Soares Dos Santos ）

跟3星座交往壓力大 金牛重物質、他總是多變難穩定

2026-05-07 22:25

超人氣

更多 >
不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」
曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出
歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關
近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己

近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己
從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父

從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父