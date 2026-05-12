廚房家電別亂省 專家點名這四種值得多花錢買

電器維修專家分享四種絕對不值得貪便宜購買的廚房家電，容易買到效能不佳、易故障的機型。抽油煙機示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Abbey Houston）

從超市的新鮮蔬果到昂貴的廚房家電，隨著物價飆漲，很多人都希望能找到最便宜的選項。但畢竟一分錢一分貨，如果便宜的機器因為做工粗糙而很快故障，等於要花錢重買一台新機器，得不償失。The Takeout報導，諮詢網站JustAnswer的電器維修專家莫里森（Matthew Morrison）分享四種絕對不要為了省錢而買便宜貨的廚房家電，因為便宜的機器通常效能不佳、容易故障，反而是省小錢、虧大錢。

1. 桌上型攪拌機

莫里森說，無論是專業烘焙師，還是只在節日期間下廚的人，都應該花錢買一台品質好的桌上型攪拌機。很多人最常犯的錯誤就是購買型號不符合需求的攪拌機，雖然控制設定和附加配件都是值得納入考慮的因素，但消費者應該最先考慮的因素是使用優良品質零件製造的機器。

莫里森說，廉價的攪拌機馬達動力不足、採用塑膠零件，會導致扭力不足、容易過熱而損壞，最終使用年限縮短。希望攪拌機能穩定使用多年，可能還是得花更多錢購買一款耐用的機型。

2. 果汁機

莫里森說，高級果汁機可以輕鬆磨碎冰塊、堅果和蔬菜，而便宜的機型馬達容易過載，導致過熱及攪拌效果不均。這不代表應該馬上買一台超過1000元的Vitamix，如果只是偶爾為了特定用途才使用果汁機，可能不需要一台功能多樣的機型。但如果每天早晨都會製作一杯早餐果昔，花錢購買一台高品質的果汁機可以確保食物不會變成「早餐團塊」。

3. 洗碗機

莫里森說，高品質的洗碗機運轉更安靜、清潔效果更好，通常也更耐用；而低階的機型通常噪音較大、清洗效果差，而且排水泵與馬達的故障率很高。品質優良的洗碗機通常要價超過1000元，但安裝完成後，就能享受清洗乾淨如新的餐具。建議搜尋其他消費者對特定機型的評價，有助於避開差評如潮的品牌。

4. 抽油煙機

莫里森說，對抽油煙機而言，性能就是一切，CFM值較高的機型能排出更多空氣，較便宜的機型則CFM數值偏低，往往噪音大，但效果差。CFM為每分鐘立方英尺（cubic feet per minute），代表一台抽油煙機的吸力強弱，所需的CFM數值取決於瓦斯爐類型、以及抽油煙機為壁掛式或島式，最好購買吸力較強的機型，以免煮晚餐時被迫站在充滿油煙的廚房內，而廉價的抽油煙機往往吸力不足。