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Trader Joe's 這款湯包味鮮料足 有人囤十盒

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Trader Joe's 這款湯包味鮮料足 有人一次囤十幾盒

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Trader Joe's 的豬肉和薑湯包不僅在美食網站的Trader Joe's...
Trader Joe's 的豬肉和薑湯包不僅在美食網站的Trader Joe's 餃類商品評比中獲得冠軍，更是Trader Joe's 2026年顧客選擇獎的四款獲獎冷凍產品之一，在網路上有極高討論度。湯包示意圖，與本新聞無關（取材自pexels.com@ Valeria Boltneva ）

Trader Joe's的商品琳瑯滿目，很多商品都受到顧客喜愛，冷凍商品也有很多人推薦，其中一款豬肉湯包不僅在Daily Meal的Trader Joe's餃類商品評比中拿下冠軍，也是Trader Joe's 2026年顧客選擇獎的四款獲獎冷凍產品之一，這款湯包在網路上人氣超高，有網友說實在是太好吃，很後悔沒有早點遇到這個湯包。

Daily Meal報導，「Trader Joe's 豬肉和薑湯包」（Pork & Ginger Steamed Soup Dumplings）看似普通，餡料就是豬肉、薑和湯汁，但Daily Meal過去曾對Trader Joe's的九項餃類商品進行評比，這款湯包拿下冠軍，它同時也是Trader Joe's 2026年顧客選擇獎的四款獲獎冷凍產品之一，足見其受歡迎程度；Trader Joe's 自2009年開始，每年都會向顧客進行調查，了解消費者喜歡什麼商品，而今年這款豬肉湯包力打敗去年的冠軍「Trader Joe's辣椒萊姆捲捲玉米片」（Trader Joe's rolled corn tortilla chips with chili and lime），登上第一名。

這款香氣四溢的湯包餡料由豬肉、薑、洋蔥、醬油、調味料製成，還有鮮味十足的湯，湯底有水、明膠和酵母萃取物，麵皮則由小麥粉、馬鈴薯澱粉、鹽和大豆油製成。

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▲ 影片來源：TikTok ＠makeitjudy（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

Trader Joe's 豬肉和薑湯包一盒有六個，可蒸熱吃也可以微波加熱。Daily Meal團隊表示，這個豬肉湯包因為湯汁美味、內餡的薑辛辣十足，是他們試吃的產品中少數不需額外配料和沾醬，直接蒸熟就美味無比的產品，而且湯汁不會漏出。

這款豬肉湯包在Reddit上人氣和討論度都很高，很多人都對湯包的味道和品質讚不絕口。一名網友說，她最後悔的就是沒有早點吃到這個湯包，「老天啊，實在太美味了，後悔沒有多買一點」；另一名網友說，她懷孕時冰箱裡囤了十幾盒這款湯包。

此外，也有網友分享他們如何用自己的烹飪技巧來提升湯包的美味，有人說她會用味噌薑湯煮湯包，再加點魚露和一些辣辣的苦椒醬（Gochujang paste）或義大利Bomba辣醬，也有人搭配辣椒油和黑醋、是拉差辣椒醬（sriracha）和醬油吃，或加點綠葉菜和香料，如小白菜和蔥。

Trader Joe's

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