我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

護膚品不只日韓好 台女用台灣原料打入美國市場

拒當提款機 81歲港星與子撕破臉：遭索200萬港元

腳拇趾微痛不理 男幾年後胸痛送醫竟罹患一急病

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
痛風是全身血管發出的求救訊號，嚴重可能引發引發心肌梗塞，不可輕忽。示意圖，非新聞...
痛風是全身血管發出的求救訊號，嚴重可能引發引發心肌梗塞，不可輕忽。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tima Miroshnichenko ）

現代人經常加班應酬、大魚大肉，痛風發作的機率大為增高。事實上，痛風發作不僅是關節疼痛，更是全身血管受損的警訊。根據日本媒體「TRILL News」報導，麻醉科醫師松岡雄治指出，痛風發作其實是全身血管發出的求救訊號，尿酸結晶攻擊的不只是關節，還會從內部破壞血管，千萬不可輕忽。

報導指出，日本一名五十多歲男性上班族每次痛風發作就吃藥鎮壓，即使腳拇趾隱隱作痛，仍堅持喝啤酒消除工作壓力。沒想到幾年後，他因劇烈胸痛緊急送醫，醫生診斷為急性心肌梗塞。雖然保住性命，但必須終生服藥控制病情，無法再像以前那樣盡情暢飲。

松岡醫生表示，痛風發作是「全身血管生鏽」的警訊。當血液中無法溶解的尿酸過多（高尿酸血症），就會形成結晶，導致血管內皮損傷。此時膽固醇若進入傷口形成斑塊，就會惡化成動脈硬化。最後，變窄的心臟血管被血栓堵塞，引發心肌梗塞。

松岡醫生提醒，吃藥緩解痛風不代表高尿酸血症已經痊癒，因為血液中的結晶並未消失，而是持續在全身循環，傷害心臟與大腦血管。

此外，尿酸值高的人通常有高血壓、血脂異常和肥胖等症狀，提高動脈硬化風險。為了避免無法挽救的悲劇，松岡醫生呼籲務必注意以下徵兆：

一、腳拇趾根部紅腫劇痛：這是最典型的初期症狀，代表體內血管持續遭到破壞。

二、健檢時尿酸值超過7.0 mg/dL：即使沒有自覺症狀，醫學上已確診為高尿酸血症。

三、主要喝含咖啡因飲料（茶、咖啡）或酒類補充水分：咖啡因與酒精具有利尿作用，反而促進體內水分流失，提高血中尿酸濃度。建議改喝水或麥茶。

若健檢數值異常或有過發作經驗，切勿自行判斷，應尋求內科或心臟內科醫師的專業意見。

上一則

2026年北美航空公司滿意度調查 它靠多優勢居冠

延伸閱讀

耳垂怪怪的、下顎有點痛？別輕忽這些心肌梗塞危險訊號

耳垂怪怪的、下顎有點痛？別輕忽這些心肌梗塞危險訊號
喝了咖啡反而更想睡？營養師指出這些壞習慣才是元兇

喝了咖啡反而更想睡？營養師指出這些壞習慣才是元兇
皮塔餅熱量低又飽足 營養師分享均衡菜單

皮塔餅熱量低又飽足 營養師分享均衡菜單
台網紅房仲28歲就走...年輕人猝死增 醫示警：熬夜、過勞正透支心臟

台網紅房仲28歲就走...年輕人猝死增 醫示警：熬夜、過勞正透支心臟

熱門新聞

屬馬者進入5月後，人際支持成為重要助力，透過朋友引介，有機會拓展客戶來源與合作管道，進一步擴大市場版圖。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev ）

3生肖5月事業運走強 他人脈助攻帶動成交、財運同步升溫

2026-04-30 22:26
霍頓說，無論是走路還是跑步，GTS 23鞋底額外的避震和加厚設計都讓她覺得自己彷彿在路面上漂浮。運動示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Freek Wolsink ）

這雙Brooks運動鞋太好穿 讓Nike死忠粉都變心了

2026-05-01 22:25
網友討論美國小費文化。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Yan Krukau）

最愛給小費的3類人 華人曝自身經驗：客人感覺被理解了

2026-05-03 20:25
《搜狐網》點名3個生肖，晚年更懂得用最少力氣創造最大收益，越活越富足。示意圖／AI生成

越老越有錢…3生肖晚年財運炸裂 屬雞強勢奪第一

2026-04-27 13:45
生肖馬在今年5月將迎來好運。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Artem Laletin）

這生肖5月迎「特大級喜事」 事業財運齊發、家運同步轉旺

2026-05-04 23:25
41歲男子藍迪斯。(取自阿肯色州懷特郡警長辦公室)

美版「寄生上流」...大學教授發現自家地下室住著陌生人

2026-05-06 14:50

超人氣

更多 >
全球飛機餐排名長榮進前五 最好這家竟是小公司

全球飛機餐排名長榮進前五 最好這家竟是小公司
確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆

確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆
跟3星座交往壓力大 金牛重物質、他總是多變難穩定

跟3星座交往壓力大 金牛重物質、他總是多變難穩定
幽浮異象檔案 國防部首批解密

幽浮異象檔案 國防部首批解密
這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信

這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信