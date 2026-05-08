腳拇趾微痛不理 男幾年後胸痛送醫竟罹患一急病

痛風是全身血管發出的求救訊號，嚴重可能引發引發心肌梗塞，不可輕忽。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tima Miroshnichenko ）

現代人經常加班應酬、大魚大肉，痛風發作的機率大為增高。事實上，痛風發作不僅是關節疼痛，更是全身血管受損的警訊。根據日本媒體「TRILL News」報導，麻醉科醫師松岡雄治指出，痛風發作其實是全身血管發出的求救訊號，尿酸結晶攻擊的不只是關節，還會從內部破壞血管，千萬不可輕忽。

報導指出，日本一名五十多歲男性上班族每次痛風發作就吃藥鎮壓，即使腳拇趾隱隱作痛，仍堅持喝啤酒消除工作壓力。沒想到幾年後，他因劇烈胸痛緊急送醫，醫生診斷為急性心肌梗塞。雖然保住性命，但必須終生服藥控制病情，無法再像以前那樣盡情暢飲。

松岡醫生表示，痛風發作是「全身血管生鏽」的警訊。當血液中無法溶解的尿酸過多（高尿酸血症），就會形成結晶，導致血管內皮損傷。此時膽固醇若進入傷口形成斑塊，就會惡化成動脈硬化。最後，變窄的心臟血管被血栓堵塞，引發心肌梗塞。

松岡醫生提醒，吃藥緩解痛風不代表高尿酸血症已經痊癒，因為血液中的結晶並未消失，而是持續在全身循環，傷害心臟與大腦血管。

此外，尿酸值高的人通常有高血壓、血脂異常和肥胖等症狀，提高動脈硬化風險。為了避免無法挽救的悲劇，松岡醫生呼籲務必注意以下徵兆：

一、腳拇趾根部紅腫劇痛：這是最典型的初期症狀，代表體內血管持續遭到破壞。

二、健檢時尿酸值超過7.0 mg/dL：即使沒有自覺症狀，醫學上已確診為高尿酸血症。

三、主要喝含咖啡因飲料（茶、咖啡）或酒類補充水分：咖啡因與酒精具有利尿作用，反而促進體內水分流失，提高血中尿酸濃度。建議改喝水或麥茶。

若健檢數值異常或有過發作經驗，切勿自行判斷，應尋求內科或心臟內科醫師的專業意見。