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2026年北美航空公司滿意度調查 它靠多優勢居冠

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市場調查公司JD Power發布2026年北美航空公司的滿意度調查結果，其中捷藍航空在頭等艙與商務艙的整體滿意度中獲得第一。飛機示意圖，與本新聞無關。(路透)

市場調查公司JD Power發布2026年北美航空公司的滿意度調查結果，整體滿意度相較去年上升8個百分點，一部分是因為頭等艙及商務艙的滿意度提升17個百分點，與此同時航空燃油價格飆漲，夏季國內機票價格已上漲高達15%，而從美國前往歐洲的機票價格則飆升約20%。

Travel + Leisure報導，旅遊、餐旅、零售及客戶服務業務資深總經理泰勒（Michael Taylor）說，雖然面臨很多挑戰，航空公司仍回歸到基本面上，注重和乘客溝通、提供友善服務，和比往年更高的性價比；問題是這一情況能持續多久，隨著部分航線的機票價格在過去幾週內飆升三倍，以及為彌補燃料成本上漲而調高的行李費，航空公司越來越難維持今年調查中呈現的高顧客滿意度。

在上述調查中，捷藍航空（JetBlue）憑藉新航線、全新機場貴賓室以及寬敞的機上套房，在頭等艙與商務艙的整體滿意度評比中，榮登北美航空公司榜首。捷藍航空的Mint Suite商務艙主打直通走道、17吋電視螢幕、無線充電、可變成平躺床的Tuft & Needle適應性坐墊，飛行途中，旅客可享受來自Charlie Bird、Pasquale Jones等紐約知名餐廳的餐點，還有免費Wi-Fi。

在頭等艙及商務艙類別中，達美航空（Delta）憑藉Delta One名列第二，阿拉斯加航空（Alaska Airlines）的頭等艙體驗則位居第三。豪華經濟艙類別中，達美航空奪得第一，提供搭乘達美優悅經濟艙（Delta Comfort） 的旅客額外腿部空間、專屬行李置物櫃空間，和特別餐飲。阿拉斯加航空與捷藍航空分別在豪華經濟艙類別中名列第二與第三。

經濟艙方面，西南航空（Southwest）名列榜首，該航空公司最近終止了免費託運行李政策，並實施指定座位制，卻仍連續第五年獲得此殊榮。該航空公司目前為快速獎勵（Rapid Rewards）忠誠計畫會員提供免費機上Wi-Fi、免費點心，以及十多種不同的免費飲品。達美航空、捷藍航空、阿拉斯加航空和忠實航空（Allegiant Air）名列經濟艙類別的前五名。

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