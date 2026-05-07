喝了咖啡反而更想睡？營養師指出這些壞習慣才是元兇

營養師表示，如果喝咖啡不但沒有提神效果，反而更想睡，建議檢視生活習慣，改善睡眠不足、缺水等根本原因。喝咖啡示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）

許多人習慣每天早晨來杯咖啡，讓大腦準備好開啟一天，咖啡所含的咖啡因有輕微的興奮作用，因此能達到提神效果；但有些人喝完咖啡反而更想睡，營養師表示，這並非選錯咖啡品牌或身體出狀況，而是生活方式有問題。

The Takeout報導，營養諮詢服務公司JM Nutrition的註冊營養師勒利茲（Alexander LeRitz）說，咖啡因透過阻斷腺苷受體（adenosine receptor）達成提神效果，一旦體內的咖啡因都被分解，腺苷濃度就會再次上升，導致疲勞感加劇。換句話說，問題並非出在咖啡因本身，而是咖啡因只能暫時掩蓋疲勞感。

如果有人前一晚只睡四到五個小時，並靠咖啡提神，一旦咖啡因的效力消退，隨著睡眠不足的影響逐漸浮現，就很可能會感到疲倦和倦怠。習慣飲用咖啡的人可能更容易感到疲勞，因為長期大量攝取咖啡會產生耐受性，並削弱咖啡因的刺激效果，此時咖啡因不再提神醒腦，只能讓身體維持正常狀態。

勒利茲說，如果喝咖啡沒有提神效果，建議先檢視自己的生活習慣，思考咖啡可能掩蓋的背後問題。雖然咖啡因能暫時抑制疲勞，但往往治標不治本，無法解決潛在的生活方式問題。應檢視自身習慣，找出高壓、睡眠不足等可能導致疲勞的原因。

對抗持續疲勞的一種方法是少量多餐，與其跳過早餐和午餐，並集中在晚餐攝取所需熱量，改成一天內每三到四小時少量進食。不要吃太多點心，拖著多餘的體重走動也會讓人感到疲累。運動也是對抗疲勞的良方，等待咖啡沖好的過程時，不妨做些開合跳或原地踏步。

脫水是另一個可能讓人感到疲倦的因素。雖然咖啡本身有利尿作用，但並不會導致脫水；不過咖啡的補水效果不如水，所以建議喝完咖啡後，也要多喝幾杯開水。勒利茲說，解決上述問題，往往比調整咖啡因攝取量更有幫助。

有些人可能認為，把咖啡換成茶的提神效果更好，但勒利茲說，單純換成另一種含咖啡因的飲品不會有效果，因為兩種飲品的提神原理是相同的，咖啡因消退後的疲勞感並不會透過改變飲品而消除。暫時戒除咖啡因或許有助於身體自我調節，並降低耐受性，但對於想要透過自然方法提神的人而言，從睡眠、飲食、補充水分到運動保持規律更能帶來長久效益。

好消息是，調整生活方式不必放棄咖啡，但如果有睡眠困擾，可能須避免在下午較晚的時間和晚上飲用咖啡。咖啡因的興奮作用可持續長達七小時，太晚飲用會影響睡眠品質，如果平時在晚上11點就寢，下午4點之後最好避免飲用咖啡，和其他含咖啡因的飲料。