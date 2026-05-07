跟3星座交往壓力大 金牛重物質、他總是多變難穩定

三星座被指較為自我，與其交往時容易感到壓力大。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Weder Soares Dos Santos ）

每種星座具有不同的人格特質，根據《搜狐》報導，部分星座在感情互動中容易被貼上「較為自我」的標籤，其中金牛座、雙子座與獅子座常被提及。相關說法認為，這些性格特質在特定情境下，可能影響伴侶關係的穩定度，進而降低交往意願。

金牛座

金牛座普遍被認為務實穩重，做事有耐心，在生活規劃上重視安全感。不過在金錢與物質層面，部分觀點指出其可能較為保守甚至偏向計較。當涉及支出或資源分配時，容易讓對方感受到壓力或不被信任。這種對物質的重視，若未取得平衡，可能影響雙方在價值觀上的契合度。

雙子座

雙子座以靈活多變著稱，擅長溝通、適應力強，但其變化快速的特質，也可能帶來不確定感。相關分析指出，在感情關係中，雙子座有時難以維持長期穩定的表現，讓對方對未來產生疑慮。尤其在需要承諾或長期規劃時，這種不穩定性可能被放大，成為關係中的壓力來源。

獅子座

獅子座多半具備自信與領導能力，在人際互動中表現突出。然而在部分情境下，對權威與主導地位的重視，可能讓其顯得較為強勢。當過度強調自我表現或忽略對方感受時，容易讓伴侶產生壓迫感，進而影響相處氛圍。