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從業務菁英變每天擺爛 中年男存夠錢卻不退休真實原因

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財富自由不是不工作，投資加上薪水維持財富水位，擁有「隨時可辭職」的選擇權才是關鍵...
財富自由不是不工作，投資加上薪水維持財富水位，擁有「隨時可辭職」的選擇權才是關鍵。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）

曾是業務王牌，現在被同事視為平庸的「躺平族」，即使如此仍不願辭去工作是為什麼？日本媒體「The GOLD」日前報導了一位55歲上班族，坐擁3億日圓（約190萬美元）資產，擁有「隨時辭職都可以」的底氣，卻因為一個原因堅持做到屆齡退休

根據報導內容，這位上班族名為奧田春樹（55歲，化名），在食品公司擔任內勤，工作資歷30年，年輕時在業務部門表現出色。如今在年輕後輩眼中，只是個「工作能力差的大叔」，不但會議上鮮少發言，學習速度慢，每天準時下班，更曾遭同事譏諷「那個人為什麼還要來公司上班」。

事實上，奧田並非沒有積蓄，必須工作餬口。他從20多歲投資股票，手邊資產約有3億日圓（約190萬美元），每年光是股息收入就超過600萬日圓（約3.8萬美元），足以維持生活。

盡管如此，奧田仍堅持做到屆齡退休，原因在於經歷了新冠疫情、戰爭等變局，擔心遇到「萬一」，資產可能不保。不僅如此，中年失業會嚴重傷害自己的財務信用度，加上受到父親罹患失智症的經驗影響，奧田深信「不與人接觸就會變遲鈍」。

另一個最大的原因是，奧田認為資產是一個「大池塘」，再滿的池水遇到長期乾旱也會枯竭，因此一定要靠薪水、未來的退休金和年金等「小源泉」維持水位。

奧田也分享了與他一起進公司的同事田中先生（化名）的經歷。田中在公司提供優退制度時選擇離職，並將退休金全部投入高股息股票，不幸遭遇市場大跌，市值縮水一半。由於沒有薪水，加上房貸壓力，田中為了維持生活，被迫停損出場。這讓奧田更加確信，即便資產再多，維持那口持續補水的「小源泉」才是對抗風險的關鍵。

理財規劃師青山創星指出，奧田的選擇十分合理。工作年資是影響退休金與年金多寡的因素之一，在職期間公司還會負擔保險費用，確實能省一大筆錢。此外，投資有風險，若無薪水維持日常生活，退休的投資人很容易受到市場波動虧損賣出。維持一定的社交生活也有助於促進精神健康，維持生活步調。

青山表示，一般人常常以為累積財富的目的是「不工作」，但奧田的例子告訴我們，擁有「隨時辭職都可以」的底氣和真正「辭職」是兩碼事，手握「選擇權」才是真正的「財富自由」。

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