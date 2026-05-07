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燃油效率高又不貴 退休族想省油錢可考慮的四款車

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靠固定收入維生的退休人士若想省油錢，專家說可以考慮Honda Insight等四...
靠固定收入維生的退休人士若想省油錢，專家說可以考慮Honda Insight等四個車款。圖為Honda Insigh t2025年車款。 (美聯社)

美國有些地方的油價已經突破一加侖5元，對一些家庭來說已造成負擔，對固定收入的年長或退休駕駛來說負擔可能是更沉重的負擔，而買一台省油的車是解決辦法之一。GO Banking Rates報導根據汽車研究和購物網站CarGurus的經濟和市場情報，選出對想省油錢的退休人士來說最理想的四個車款。

1. 2026年式豐田（Toyota）Prius

2026年式Toyota Prius起始價約2萬8千元，綜合油耗57英里，燃油效率名列前茅，使其成為將減少加油次數和最大限度節省開支列為優先的退休人士首選。

汽車保險資訊網站AutoInsurance.org的汽車專家穆森（Melanie Musson）說，Prius是油電車中的經典，以經濟實惠和可靠性贏得良好口碑。

2. 2026年款福特（Ford）Maverick油電車型（2026 Ford Maverick Hybrid）

不想因想省油錢而放棄實用性的退休車主，可以考慮2026年款Ford Maverick油電車，起始價2萬8千元，標配2.5升混合動力引擎，綜合油耗38英里，時尚的外觀標配 17吋輪圈和FLEXBED收納系統。

3. 2022本田（Honda）Insight

CarGurus的專家認為2022 Honda Insight是年長駕駛的絕佳選擇，根據Car and Driver報導，其燃油效率很出色，可達50英里以上，其次，2022年款Insight有熟悉且好上手的轎車造型，以及實用的載物空間。

4. 2021年式速霸陸（Subaru）Forester（2021 Subaru Forester）

穆森說，如果想找省油的傳統燃油車，可以看看Subaru Forester，她特別喜歡2021年式的燃油效率、價格、全時四輪驅動和可靠性。

根據凱利藍皮書的資訊，2021年式Subaru Forester價格約為2萬1千元，綜合油耗約26至29英里。

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