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不是P圖…山西這位房東娶了「加薪」網：日子注定愈過愈富

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山西一名網友偶遇房東與王嘉欣的婚禮現場。（取材自都市快報）
山西一名網友偶遇房東與王嘉欣的婚禮現場。（取材自都市快報）

中國山西一名網友拍到婚禮現場展示的新婚夫妻名字，其中新娘叫王嘉欣，新郎叫房東，網友發文稱「你是我見過第一個租房子上岸的女士。」這條帖子被新娘本人王嘉欣刷到，她留言：「我老公的確叫房東！」並曬出了身分證作為證據。

現代快報報導，王嘉欣稱，自己跟老公都是95後，在工作場合認識，後來就在一起了。「當時收報名資料的時候，看到他名字就覺得很有特點。」她說，後來問了才知道，房東的名字是父親取的，東字代表的是東方，象徵著希望和朝氣，和房姓搭配在一起又很合適，最終取了這樣一個名字。

說起「房東」這個名字，王嘉欣說，最經典的一次是前段時間她和老公一起看房子，她在小區裡連著喊了幾聲「房東」，帶他們看房子的小哥連忙上前說：「房東今天沒來，有啥事跟我說就行。」直到王嘉欣指著身邊的老公解釋，對方才恍然大悟。

對於自己的名字，房東也說了個趣事，因為本職是律師，因為名字的關係，每次開庭都要被法官反覆確認：「房東來了嗎？你真叫房東？」

「房東娶了嘉欣」在網上引起熱議，有網友調侃，名字是「房東+加薪」的強強組合，以後一定會很有錢、「這日子注定愈過愈富」；還熱心地給他們未來的寶寶取名字，有叫「房地產」、「房產證」的。王嘉欣也表示會參考大家的意見。

房東的身分證。（取材自都市快報）
房東的身分證。（取材自都市快報）

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