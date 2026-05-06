皮塔餅熱量低又飽足 營養師分享均衡菜單

皮塔餅鬆軟又百搭各種食材，正確搭配瘦蛋白、蔬菜和健康脂肪食用可做為均衡的一餐。皮塔餅示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Kevin Kap）

剛烤好的皮塔餅（Pita bread）既溫暖、鬆軟又百搭各種食材，不論是做三明治、蘸鸚嘴豆泥或搭配沙拉、蛋白質一起吃都很美味。對許多人而言，皮塔餅熱量比其他大部分麵包少，但又足以作為一餐的主食，可說是「滿足感」與「簡約」之間的平衡，除了風味和多用途以外，皮塔餅也能提供多種營養，如膳食纖維、碳水化合物和蛋白質，搭配適當食物就是健康的一餐。

今日美國（USA Today）報導，紐約市蒙特菲奧里醫療系統（Montefiore Health System）的營養師凱利（Monica Kelly）說，皮塔餅是一種鬆軟、圓形的扁麵包，源於中東和地中海，數千年來一直是該地區的主食；通常由麵粉、水、酵母和鹽簡單混合而成，有時還會加一點油或糖，接著將這些材料揉成麵糰，靜置發酵，然後在高溫下烘烤，通常溫度介於華氏450度至500度之間，但最高可達550度。高溫會在麵團內部產生蒸氣，當麵包冷卻時，蒸氣逸出，便形成一個空心口袋，因此皮塔餅能輕鬆切開並塞入餡料，也與質地更緊實的麵餅或三明治麵包有區別。

相較於商業生產的麵包，傳統皮塔餅通常添加物較少，特別是現烤或以古法製作的皮塔餅。紐約大學營養學兼任教授楊恩（Lisa Young）表示，由於皮塔餅比許多三明治麵包更薄、更鬆軟，因此有助於控制每餐份量及整體熱量攝取。

凱利說，皮塔餅可以是均衡飲食的一環，全麥皮塔餅更是攝取膳食纖維的優質來源，有助放慢消化並穩定血糖，以及維持飽足感；即使是白皮塔餅也能提供碳水化合物，作為身體主要的能量來源，每片皮塔餅還含有約5至6克蛋白質，有助於肌肉修復、增強肌力，並滿足日常整體能量需求。

楊恩說，許多種類的皮塔餅也含有硫胺素（thiamin）、菸鹼素（niacin）、葉酸（folate）等維生素B群，以及鐵質，是讓紅血球攜帶氧氣運送至全身，避免人體疲累的重要元素；視成分而定，皮塔餅有時也能提供鎂和硒等少量礦物質，有助維持肌肉功能並發揮抗氧化作用。但整體來說還是取決於食用方式，皮塔餅搭配瘦蛋白質、蔬菜和健康脂肪，就是營養豐富又均衡的一餐，若選擇高度加工的皮塔餅，或裝入高熱量的餡料，則會降低營養價值。

雖然皮塔餅可以納入健康飲食的一環，但還是要注意分量和整體飲食均衡。凱利說，白皮塔餅和其他精製麵包一樣，由於纖維含量較低，會使血糖上升得更快，胰島素阻抗或第二型糖尿病患者更須小心。

熱量攝取是另一項需要考慮的因素，雖然6英寸的皮塔餅熱量僅有90到120大卡，比其他麵包少，仍能提供可觀熱量，若搭配高熱量的餡料和蘸醬更是如此。患有乳糜瀉或非乳糜瀉性麩質敏感症等麩質相關疾病的人，通常需避免食用皮塔餅，因為皮塔餅基本上都是用小麥粉製作，而小麥粉含有麩質，雖然有無麩質版本，但傳統皮塔餅並不適合上述患者食用。

楊恩說，某些市售皮塔餅鈉含量可能較高，患高血壓等需要控制血壓的族群需要注意，購買前閱讀標示有助於挑選適合自己的皮塔餅。