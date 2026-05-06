「退休計畫憑感覺走」美國近半數家庭為玩迪士尼不惜負債

暢玩迪士尼主題樂園是許多人的夢想，但有些成年人為此不惜透支帳戶甚至負債，恐嚴重影響退休規畫。迪士尼主題樂園示意圖，與本新聞無關。(路透)

對很多人來說，能暢玩迪士尼 主題樂園就像是夢想成真，但隨著入園票價逐漸上漲，愈來愈多人為此不惜透支帳戶、大量借款，犧牲自己的信用評分和財務安全換取前往夢幻樂園的機會。

Moneywise報導，根據迪士尼世界度假區的官方網站資料，一日門票價格為119元起跳，如果是旺季期間，或購買可於各園區間自由通行的門票，價格更是大幅上漲；而最便宜的「超值型渡假村」，也就是迪士尼全明星運動度假村，若以兩位成人和兩位孩童計算每晚住宿費用，在2026年7月的優惠價格「只需要」146.25元。光是門票加上住宿費用就有上千元，還不包含餐費、機票或閃電通關（Lightning Lane）等免於整天排隊的升級服務，有報導指出，旺季期間的門票價格每天可高達200元。

線上貸款 公司LendingTree的報告顯示，有24%前往迪士尼樂園遊玩的人為此貸款，而育有18歲以下子女的家長中，貸款比例提高至45%，這些家長平均貸款金額為1983元，其中有59%的人表示不後悔為此負債。有些人貸款金款更高，或是透支銀行帳戶，已經讓自身未來置於危險之中。

大部份為此貸款者都是迪士尼成年粉絲，也就是沒有帶著孩子造訪迪士尼樂園的成年人，目的是重溫童年，或是為了補齊周邊商品收藏。對某些人而言，頻繁前往迪士尼樂園已經成癮，並且成為身分認同的一部分。

紐約客（The New Yorker）報導，一對夫妻向美國理財網紅Caleb Hammer表示，他們為了支付迪士尼之旅的費用和其他開銷而貸款7萬元，另一位成年粉絲表示，自己雖然享有迪士尼學院計畫的免費入園優待，仍花了1萬5000元的存款和1000元的信用卡額度購買餐點和一套徽章收藏等周邊商品。還有一位兩個孩子的母親已前往迪士尼樂園超過100次，累積數千元的消費金額。

「迪士尼成年粉絲：探索並愛上一個魔法般的次文化」（Disney Adults: Exploring (and Falling in Love with) a Magical Subculture，暫譯）一書的作者沃爾夫（AJ Wolfe）說，導致這些成年粉絲過度消費的原因可能是成癮，或是為了融入迪士尼社群並獲得「資深成員」的地位，猶如教堂一般。

雖然迪士尼成年粉絲表示，造訪樂園讓他們感到心靈祥和，認為「迪士尼泡泡」是逃離殘酷現實世界的理想之地，而且值得為了創造家庭回憶付出代價；但如果這筆開銷影響達成其他財務目標的能力，最終代價可能會比預期的還要高。

一位網友在Instagram上表示，她的退休計畫完全憑感覺和仙塵（pixie dust），只希望自己能常去迪士尼樂園，然後一切水到渠成。但不論主題樂園多迷人，重要的是思考自己85歲時想過的生活，以及是否值得在退休後，花時間等待一位永遠不會出現的仙女前來拯救。