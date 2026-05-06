廚房水管老是漏水、堵塞？快看看是不是這些壞習慣導致

將沸水、油脂、咖啡渣等倒進廚房水管，會導致水管堵塞甚至損壞，進而需要花大錢維修，不可不慎。水管示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Timur Shakerzianov）

即使是最現代化、看起來光亮如新的廚房排水管，如果使用習慣錯誤，例如一次倒入大量食物殘渣，很容易導致水管堵塞或甚至損壞，為了保持廚房裡的這一關鍵區域正常運作，需要了解哪些東西可以安全倒進排水管或廚餘處理機。

Tasting Table報導，煮滾的水、油脂、化學水管疏通劑和咖啡渣最好別倒進廚房排水管，也別讓廚餘處理機塞滿食物，否則不僅水管受損，還可能因為維修而讓荷包失血，只要熟悉以下5點水管保養和使用禁忌，廚房排水管就能使用多年。

1. 將沸水倒入水管

煮完義大利麵後，將剩餘的沸水倒進水管聽起來無害，但千萬別這麼做，沸水會損壞水管，家庭廚房水管系統可承受最高華氏140度的熱水，而超過此溫度的熱水都可能導致管路變形、漏水及出現裂痕，因而需要維修。

將沸水倒入排水管，會導致水管隨時間逐漸軟化並變形，甚至可能削弱接合水管的黏著劑；可以想見上述情況會導致何種後果。另外冬季時，如果讓冰冷的水管瞬間接觸熱水，很容易因熱衝擊而發生斷裂。

如果經常煮義大利麵，還是可以將湯汁倒進排水管，只是要記得先讓冷水或溫水流過排水管以冷卻水管，並在倒入沸水時持續開著冷或溫水。

2. 把油倒進水管

將任何種類的油、油脂或脂肪倒入排水管，絕對是大忌。這看似方便，但水管可能會損壞。油和油脂靜置一段時間後會凝固，因此熱油或培根油脂倒入排水管，冷卻後形成的固體塊狀物就會沉積在管道底部，這團固體會變成食物殘渣附著的來源，最後在水槽裡導致嚴重堵塞。

煮過的油如果不打算將其重複使用，建議將油倒入容器中，放在冰箱內凝固後，再丟入垃圾桶即可。若不想浪費油，將油過濾後存放在陰暗處，以便日後使用。

3. 讓食物殘渣塞滿廚餘處理機

廚餘處理機能快速處理食物殘渣，避免食物浪費，或在垃圾桶內產生異味；但切記處理機本身不是垃圾桶，別讓食物塞滿機器，最好分次放入或將大塊食物切成小塊再放。另外也要避免放進芹菜、洋蔥皮、蘆筍、洋薊等纖維多的食物，或馬鈴薯、米飯和義大利麵等澱粉類食物，因為兩者都容易導致處理機堵塞甚至故障。

與處理水管類似，油和油脂也不要倒入廚餘處理機；蛋殼、堅果、骨頭，甚至咖啡渣等較難處理的食物也應避免倒進機器，因為可能會產生顆粒狀廚餘，導致處理機堵塞，讓你和水電工都很頭痛。

4. 使用化學水管疏通劑

化學水管疏通劑聽起來很快速方便，但經常使用可能會嚴重損壞廚房的水管，而且如果水管經常堵塞，化學水管疏通劑並不能解決根本問題。化學水管疏通劑有很多種，大部分是透過化學反應產生熱能並溶解管道內的堵塞物，雖然能清除部分汙垢，但產生的熱能可能會腐蝕水管；如果倒入廚餘處理機中，也可能導致密封圈和刀片受損，因為許多化學水管疏通劑都含有鹽酸。

化學水管疏通劑也會危害環境，因為這些化學物最終會流入自然水域，可能傷害魚類和其他野生動物，並破壞生態系統。這些物質也具有毒性，殘留於空氣中的氣味，可能危害家中成員的健康。

5. 把咖啡渣倒入水管

咖啡渣顆粒細小，但千萬別倒進排水管，可能會導致廚房水管嚴重堵塞。咖啡渣不但不會溶於水中，反而會沉積在管道底部，並與肥皂、油脂及食物殘渣凝聚成團，形成一層濃稠且惡臭的淤泥，不僅堵塞水管，還會散發難聞的氣味。如果習慣用摩卡壺或法式濾壓壺煮咖啡，咖啡渣可以直接倒進垃圾桶，或者將咖啡渣用於烹飪，或用於消除異味，只要願意多花點功夫保護水管，改掉這個習慣很容易。