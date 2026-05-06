好市多新推出草莓奶油派 卻因2點被批評

好市多新推出的草莓奶油派在網路上引發正反兩極評價。草莓奶油派示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Studio Crevettes）

好市多 （Costco ）新推出的草莓奶油派（Strawberry Cream Pie）在網路引發熱議，有人覺得草莓派看起來很可口誘人，迫不及待想趕快吃到，但也有人認為這款派的添加物太多，吃起來有化學味，很不推薦。

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Daily Meal報導，好市多近日新推出草莓奶油派，社群媒體如Instagram上立刻出現各種介紹這個新產品的影片，這是好市多繼4磅重的檸檬奶油派之後推出的新口味，一樣是4磅重，粉色的基底上點綴著草莓餡料，頂部還覆蓋著一層奶油，一個售價18.99元。

這個新上市的草莓奶油派在網路引發正反兩極評價，持正面評價的網友給出的回饋大多是「好吃」、「看起來很棒」，而負面評價幾乎都來自抹面奶油（whipped topping），而不是使用打發鮮奶油（whipped cream），且派的成分表很長，那些添加物都是為了延長派的保存期限。

有網友質疑，派的原料實在太多，雖然像高果糖漿和山梨醇單油酸酯（sorbitan monostearate）適量時可安全食用，但添加物太多會影響派的口味，有網友在Reddit發文詢問是否有人已經吃過這款派了，一名網友回覆表示草莓奶油派味道平淡，吃起來有化學味，滿分10分他給3分。

也有人抱怨價格，認為18.99元的派夠一大群人吃，但不是好市多一貫的低價，這價錢可以在其他超市買到好幾個派，或是自己做，也有人認為13元就差不多了，沒必要賣到19元。