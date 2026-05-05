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春神來了怎知道？ 瑞典全國志工植物調查告訴你

中央社斯德哥爾摩5日專電
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滿佈叢林銀蓮花的森林，是瑞典春天最典型的景象。今年的春天調查發現，以往此時叢林銀...
滿佈叢林銀蓮花的森林，是瑞典春天最典型的景象。今年的春天調查發現，以往此時叢林銀蓮花的開花線在瑞典中部偏南，但今年已經挺進北極圈內的拉普蘭。中央社

北歐四季分明，春天的跡象隨著氣候變遷，出現的時機每年不盡相同。為了解氣候變遷如何影響季節變化與植物生長，瑞典每年在4月30日篝火節到5月1日的期間都有數千名志工在全國各地進行植物調查，將結果上傳到「春天調查」資料庫提供學術分析研究。

瑞典國土狹長，從南到北約1572公里，春神降臨各地的腳步不盡相同。為了解氣候變遷如何影響季節變化與植物生長，每年4月30日到5月1日兩天，全國有數千名的志工在瑞典各地「尋找春神」。

4月底，瑞典大大小小自然、生物、植物相關的非營利組織、教育中心，以及自然環境管理保育的主管機關，紛紛在各自的社群管道發出公告，鼓勵民眾參與「春天調查」。

春天調查的方式很簡單，不需要特殊工具，只需要一枝筆與一張觀察表格，也不需要走到特定場所，在鄰近的森林、公園甚至在自家花園都可以進行。

志工觀察分布最廣、最能代表瑞典春天的植物：叢林銀蓮花（Anemone nemorosa L.）、三角草（Hepatica nobilis）、款冬（Tussilago farfara L.）、稠李（Prunus padus）、黃花柳（Salix caprea）、樺樹等6種植物，並在表單上登記這些植物的開花、葉子生長階段。

完成後，志工將觀察結果上傳到「春天調查」（Vårkollen）的資料庫，提供瑞典農業科學大學（SLU）、瑞典植物協會（Svenska Botaniska Föreningen）以及瑞典物候學網絡（Svenska fenologinätverket）的專家學者進行分析研究。

專家們將各地蒐集來的資料，與1873年至1900年代初期類似的公民調查所蒐集的資料進行比對，找出同一個時間點在不同年代與氣候環境中植物的生長差異，藉此了解氣候變遷對於物候的影響。

今年的調查結果發現，春天比以往早到了大約一周，但與150年前的資料相比，更是提早了兩周之多。

「尋找春神」的春天調查舉辦在4月30日象徵迎接春天與光明的篝火節，傳統上在這天與5月1日是瑞典人出外踏青，甚至進行年度第一次跳湖游泳的日子。

春天調查對終於揮別漫漫寒冬的瑞典人來說，自然是件振奮人心的事，但這樣的比對資料除了知道春天何時來以外，對於需要仰賴大自然的林業與農業工作者、養蜂業者甚至花粉症患者，都是非常重要的資訊。

這個由瑞典農業科學大學、瑞典植物協會、瑞典物候學網絡3個單位辦理的公民研究計畫始於2015年，目前已經進行了11年。春天調查只是瑞典建立「自然日曆」（Naturens kalender）的其中一環，全國志工的調查從尋找春神開始一直延續到秋天最尾端，紀錄植物生長與氣候變化的關係。

因為瑞典北部雪融的早，5日在北極圈內的阿比斯庫（Abisko），已經可以見到款冬...
因為瑞典北部雪融的早，5日在北極圈內的阿比斯庫（Abisko），已經可以見到款冬（Tussilago farfara L.）的蹤跡。中央社

氣候變遷 瑞典

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