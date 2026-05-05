有穿越、有美食 8部輕喜古裝劇歡樂不費腦

八部情節輕鬆的「輕喜古裝劇」受到觀眾青睞。左為「顏心記」；右為「宴遇永安」。(取材自豆瓣)

近年古裝劇市場持續推出多元題材，其中以節奏輕快、情節輕鬆的「輕喜古裝劇」受到觀眾青睞。根據「搜狐」報導，綜合網路評價，目前討論度較高、被推薦為「輕鬆追劇首選」的作品包括「顏心記」、「書卷一夢」、「四方館」、「長風渡」、「星落凝成糖」、「驪歌行」、「玉樓春」與「宴遇永安」。整體來看，這類作品多以幽默互動與成長線為主，兼具甜寵與輕度劇情張力，評價呈現分眾發展。

在奇幻設定方面，「顏心記」以特殊人物設定引發關注。劇情描述患有臉盲症的男主江心白，與每月會變換外貌的女主在查案過程中相識，兩人從對立關係逐步發展為情感連結。觀眾普遍認為，其反套路設定具新意，角色互動輕鬆有趣，女性角色塑造亦較為獨立，但部分情節節奏仍有討論空間。

同屬穿越題材的「書卷一夢」則以喜劇風格為主軸。故事講述現代演員穿入劇本，成為命運悲劇角色，並與反派男主產生關聯，試圖改寫既定結局。觀眾指出，該劇透過自嘲與吐槽元素提升娛樂性，節奏明快，但劇情設定偏向誇張，接受度因人而異。

融合職場與懸疑元素的「四方館」，則以古代機構運作為背景，描寫角色處理各類事件並發展情感關係。觀眾普遍肯定其對職場情境的呈現與角色群像塑造，認為具備一定共鳴，但在懸疑線推進上仍有不同評價。

在成長與情感並重的作品中，「長風渡」描繪一段由婚姻開端逐步發展的關係。劇情講述原本遊手好閒的男子在婚後轉變，與妻子共同面對社會動盪與家國挑戰。觀眾認為，其人物成長線完整，情感鋪陳穩定，但節奏相對較為傳統。

仙俠題材「星落凝成糖」則以錯嫁設定展開故事，描述人族公主與神族角色之間的情感發展。劇中角色互動與多重身份設定成為亮點，副線情感亦獲關注。不過部分觀眾指出劇情存在甜虐交織情節，觀看感受略有差異。

「驪歌行」結合唐代背景與人物成長，描述男女主從相識到共同成長的過程。該劇在服裝與場景呈現上獲得肯定，被認為具備視覺優勢，但劇情節奏與權謀設定仍存在不同看法。

宅鬥題材「玉樓春」則聚焦家庭內部關係與女性角色策略運用。故事描寫女主在家族中逐步站穩腳步，透過智慧與手段應對各種挑戰。觀眾認為其劇情具娛樂性，但部分情節依賴戲劇衝突推進。

以穿越與美食為主軸的「宴遇永安」，則描寫現代家庭成員穿越至古代後展開創業與生活適應。劇情結合料理元素與情感發展，整體氛圍輕鬆。觀眾普遍認為其題材新穎，但故事深度仍有提升空間。