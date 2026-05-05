Trader Joe's新口味布朗尼甜度適中、茶味濃 華人讚：冷凍吃更扎實

網友分享超市布朗尼新品。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ John Diez）

Trader Joe's 近期推出伯爵茶風味甜點，引發社群平台討論。小紅書華人 網友「灣區女工」分享在門市烘焙區發現新品「Earl Grey Blondie Bars」，並同步整理多款布朗尼甜點試吃心得，認為其單價約3美元左右，適合作為下午茶或聚會甜點。

「灣區女工」表示，這款伯爵茶蛋糕帶有淡淡茶香，表面糖粒若刮掉後甜度較能接受；冷凍約1小時後，口感會變得更扎實，接近冰淇淋質地，搭配咖啡或茶飲更合適。留言區也有網友回饋，實際試吃後認為茶味濃郁，雖有糖粒但不至於過甜，甚至有人立刻購入兩盒。

除新品外，「灣區女工」也推薦海鹽布朗尼小方塊，形容其巧克力味濃郁、質地濕潤，冷藏後有類似生巧口感，加熱後則接近熔岩蛋糕。不過也有網友認為海鹽款偏鹹，「灣區女工」建議可將表面鹽粒稍微刮掉調整風味。

另一款「Brookie」則結合布朗尼與曲奇，包含脆皮曲奇、黑巧碎與濕潤布朗尼蛋糕，經微波爐或氣炸鍋短暫加熱後，巧克力碎會呈現爆漿流心效果。「灣區女工」認為，這類甜點分量小，減脂期間偶爾吃一塊解饞也較好控制。

留言區討論多集中在甜度。有網友直言「能不甜嗎」，也有人認為對美式甜點而言已不算過度甜膩，若怕甜可冷凍食用，或搭配無糖優格、咖啡與冷萃紅茶中和甜味。另有網友表示，伯爵茶口味比一般布朗尼更有吸引力，讓原本對巧克力甜點興趣不高的人也想嘗試。

Trader Joe's這幾款平價布朗尼甜點因價格親民、吃法多元與風味選擇不同，在社群上獲得關注。不過甜度仍是主要分歧點，適合喜愛濃郁甜點、並能接受美式甜味的消費者嘗試。

▲ 影片來源：Instagram＠traderjoeskitchen（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.