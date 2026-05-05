Met Gala／梵谷、克林姆、斷臂維納斯…盤點明星4個藝術致敬
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2026年的Met Gala紅毯落幕，今年主題「時尚即藝術」，門票每張10萬美元，多數名人以嘉賓身分出席，以下盤點明星們的藝術致敬。
凱莉珍娜
凱莉珍娜（Kylie Jenner）穿著Schiaparelli的裸色馬甲造型禮服，致敬古希臘雕像「斷臂維納斯」。這幅作品創作於西元前150到125年之間，目前收藏於法國羅浮宮。
坎達兒珍娜
坎達兒珍娜（Kylie Jenner）身穿Zac Posen設計的禮服，致敬古希臘雕塑「薩莫色雷斯的勝利女神」(Winged Victory of Samothrace)。
這座勝利女神像高2.44米，缺少頭部和手臂，她代表著戰鬥與勝利，衣裙迎風飄揚，彷彿女神從天而降，落在戰艦的船頭
酷娃恰莉
藝術主題活動怎能少了梵谷（Vincent van Gogh）？英國歌手酷娃恰莉（Charli XCX）黑色禮服以簡約花卉點綴，呼應梵谷1889年的作品「鳶尾花」（Irises）。
葛蕾西·亞伯拉罕
美國歌手葛蕾西·亞伯拉罕 (Gracie Abrams)的金色禮服，致敬奧地利印象派大師克林姆（Klimt）於1907年的畫作「艾蒂兒·布洛赫-鮑爾肖像一號 」（Portrait of Adele Bloch-Bauer I）。
這幅畫被譽為「金色蒙娜麗莎」，曾在2006年以1.35億美元的天價賣出，成為當時全世界成交價最昂貴的畫。
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