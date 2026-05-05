我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍闖荷莫茲遭伊朗猛轟 美官員爆：2艘驅逐艦毫髮無傷

Met Gala／谷愛凌裙子有1.5萬顆泡泡 邊走路還會邊冒泡

今入立夏煩躁上火 4生肖忌暴飲暴食 養生首重心平氣和

記者陳宏睿／台中即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
進入「立夏」節氣，溫度會逐漸攀升，容易感覺煩躁上火。（圖／AI生成）
進入「立夏」節氣，溫度會逐漸攀升，容易感覺煩躁上火。（圖／AI生成）

5日進入「立夏」節氣，溫度會逐漸攀升，容易感覺煩躁上火，食欲也會有所下降，台灣命理師楊登嵙說，立夏節氣後，因天氣熱，心臟工作強度增加，養生以「養心」為主，首重「心平氣和」，飲食建議清淡，屬豬、蛇、猴、虎等4生肖的民眾，切忌暴飲暴食。

楊登嵙說，立夏節氣的養生原則是「增酸減苦、補腎助肝、調養胃氣」，飲食宜清淡，多吃水果、蔬菜、粗糧，另外要把握「心平氣和」原則，入夏之後無論做什麼，堅持「養心」，強調平時坐臥睡覺之間，動作要不急不緩，呼吸均勻有序，氣自然就和。

楊登嵙提醒，立夏這半個月，健康要注意的生肖是屬豬、蛇、猴、虎，切勿暴飲暴食，否則容易腸胃受損而引發各種疾病。忌吃濕熱的食物，尤其油炸一類的香口食品，可以把毛病降低。身體容易受傷，絕對不可參與危險性的活動，慎防引起血光之災，注意交通安全，開車過馬路都要小心謹慎。

楊登嵙分享，立夏時節屬於肝氣漸弱、心氣漸強，飲食應以偏酸為原則，補腎來助肝，強化胃腸功能，以抵禦接下來的暑氣的侵害，民眾也可在家自製醃嫩薑，既可暖胃且不會上火。在此時節多吃些節令時蔬鮮果，以涼性、溫性的水果例如蘋果、檸檬和番茄，避免吃冰鎮水果，不是時令的蔬果更不宜多食，才能顧好腸胃。

飲食方面，盡量以清淡、少鹽、少油的烹調方式為主，減輕身體負擔。立夏之後血熱會給人帶來很多不適，氣虛血熱會影響人的消化功能。因此每頓飯不要過飽，給胃留下足夠的蠕動空間，吃些具有益氣祛暑、養陰清心作用的飲食，包括苦瓜、綠豆、蓮子、紅豆湯、胡蘿蔔鳳梨汁等食品，都很適合在此節氣飲用。

楊登嵙指出，立夏時因為天氣燥熱，要適時調整心情，避免抑鬱或暴怒，要能做到「戒怒戒躁」，忌大喜大怒，要保持精神安靜、心情愉快、笑口常開，如果心情煩悶時，也要適時的宣洩，氣順轉化成能量，身心舒展，自然能入靜，夏天養心入靜也等於入了佳境。

上一則

Met Gala圖輯／女星大秀胸前風景 劉美賢一身俏麗紅、谷愛凌夢幻冒泡

延伸閱讀

春夏之交恐引發濕熱體質 醫：牛蒡養生茶 助祛濕健脾

春夏之交恐引發濕熱體質 醫：牛蒡養生茶 助祛濕健脾
立夏後開啟貴人運 4生肖搭上成功順風車

立夏後開啟貴人運 4生肖搭上成功順風車
把自己當狗養能減肥？ 營養師：1周5天就好

把自己當狗養能減肥？ 營養師：1周5天就好
手搖飲輕食化減熱量 掌握挑選4大訣竅

手搖飲輕食化減熱量 掌握挑選4大訣竅

熱門新聞

屬馬者進入5月後，人際支持成為重要助力，透過朋友引介，有機會拓展客戶來源與合作管道，進一步擴大市場版圖。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev ）

3生肖5月事業運走強 他人脈助攻帶動成交、財運同步升溫

2026-04-30 22:26
洗衣機內部的潮濕環境若未妥善處理，容易累積洗劑殘留與皮脂污垢，進而加速發霉。示意圖。（取材自pexels.com@ RDNE Stock project）

洗完要開蓋嗎？洗衣機5習慣拒絕黴菌纏身 最後一個很多人犯錯

2026-04-27 22:25
《搜狐網》點名3個生肖，晚年更懂得用最少力氣創造最大收益，越活越富足。示意圖／AI生成

越老越有錢…3生肖晚年財運炸裂 屬雞強勢奪第一

2026-04-27 13:45
霍頓說，無論是走路還是跑步，GTS 23鞋底額外的避震和加厚設計都讓她覺得自己彷彿在路面上漂浮。運動示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Freek Wolsink ）

這雙Brooks運動鞋太好穿 讓Nike死忠粉都變心了

2026-05-01 22:25
IKEA新推出LÄNGDHOPP拉出式書桌，下面部分的書桌桌腳有滑輪，可拉動移動，不用時可推進上面部分下方，節省空間。IKEA示意圖，與本新聞無關。(路透)

IKEA新品可拉出式書桌 小空間也有足夠工作區域

2026-04-29 18:25
網友討論美國小費文化。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Yan Krukau）

最愛給小費的3類人 華人曝自身經驗：客人感覺被理解了

2026-05-03 20:25

超人氣

更多 >
浙女半夜接到離世半年「表弟」來電 趕往墓地揭離奇案件

浙女半夜接到離世半年「表弟」來電 趕往墓地揭離奇案件
伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷

伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷
川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事

川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事
膝關節炎新療法 為上千萬美國患者帶來曙光

膝關節炎新療法 為上千萬美國患者帶來曙光
因這一現象 加州房市上演「種姓制度」

因這一現象 加州房市上演「種姓制度」