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Met Gala／谷愛凌裙子有1.5萬顆泡泡 邊走路還會邊冒泡

Met Gala圖輯／女星大秀胸前風景 劉美賢一身俏麗紅、谷愛凌夢幻冒泡

世界新聞網／整理
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華裔運動選手劉美賢(右)、谷愛凌(左)登上Met Gala 紅毯。(路透、歐新社...
華裔運動選手劉美賢(右)、谷愛凌(左)登上Met Gala 紅毯。(路透、歐新社)

時尚界最華麗的一夜，一年一度的時尚饗宴、紐約「大都會藝術博物館」(Metropolitan Museum of Art)慈善晚宴Met Gala 4日舉行。Met Gala盛事不只星光熠熠，也帶來了一些「黃金般的煩惱」。

據紐約郵報報導，在這場活動中，明星們往往被拉鍊封進禮服、縫入造型，甚至被塑形衣「擠」進完美輪廓裡。於是，「上廁所」這件小事，瞬間變成需要精密規畫的後勤任務，不僅要有備案，還得避免「攝取液體」。

除了如廁問題，女星無不爭奇鬥艷，凱蒂佩芮戴著一頂結合白色網紗頭飾與銀色面罩的「太空人頭罩」，完整覆蓋臉部，並在紅毯前段全程維持關閉狀態，讓所有人一度無法辨識身份；法國人氣網紅莉娜馬赫夫上半身只有雕塑感金屬胸衣，以兩隻銀色手掌造型覆蓋胸前，營造出強烈的藝術視覺效果。

甫奪下冬奧滑冰金牌的華裔選手劉美賢（Alysa Liu）穿著LV訂製禮服走紅毯，前短後長的設計展現她一貫的俏麗風格；自由滑雪選手谷愛凌(Eileen Gu)以夢幻的泡泡裙裝登場，禮服內置噴霧器，讓她邊走路邊冒泡。

法國人氣網紅莉娜馬赫夫造型前衛。（路透）‘
法國人氣網紅莉娜馬赫夫造型前衛。（路透）‘

凱莉珍娜穿著激凸禮服出席Met Gala。（路透）
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饒舌天后卡蒂B(Cardi B)禮服有超級誇飾球狀裝飾。(歐新社)
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英國女星蘇琪．沃特豪斯4日出席Met Gala。(路透)
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冬奧花滑冠軍劉美賢 (Alysa Liu)首度參加Met Gala。(歐新社)
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谷愛凌在「時尚奧斯卡」Met Gala身穿夢幻泡泡裙裝。(歐新社) (歐新社)
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「BLACKPINK」Rosé、Lisa、Jennie、Jisoo現身Met Gala。（美聯社）

歌手莎賓娜卡本特4日出席Met Gala。(路透)
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影星妮可基嫚(左起)、貝佐斯妻子桑契斯和「時尚教母」安娜溫圖4日出席Met Gala。(歐新社)

韓裔歌手奧黛麗．努娜4日出席Met Gala。(路透)
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瑪丹娜4日出席Met Gala的造型吸睛，只是如廁恐得費一番功夫。(路透)
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歌手碧昂絲在Met Gala的造型令人驚艷。(美聯社)
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影星安海瑟威禮服上有和平鴿。(美聯社)
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凱蒂佩芮以太空造型概念現身。（路透）
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凱蒂佩芮露出廬山真面目。（路透）
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