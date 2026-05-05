Met Gala圖輯／女星大秀胸前風景 劉美賢一身俏麗紅、谷愛凌夢幻冒泡
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時尚界最華麗的一夜，一年一度的時尚饗宴、紐約「大都會藝術博物館」(Metropolitan Museum of Art)慈善晚宴Met Gala 4日舉行。Met Gala盛事不只星光熠熠，也帶來了一些「黃金般的煩惱」。
據紐約郵報報導，在這場活動中，明星們往往被拉鍊封進禮服、縫入造型，甚至被塑形衣「擠」進完美輪廓裡。於是，「上廁所」這件小事，瞬間變成需要精密規畫的後勤任務，不僅要有備案，還得避免「攝取液體」。
除了如廁問題，女星無不爭奇鬥艷，凱蒂佩芮戴著一頂結合白色網紗頭飾與銀色面罩的「太空人頭罩」，完整覆蓋臉部，並在紅毯前段全程維持關閉狀態，讓所有人一度無法辨識身份；法國人氣網紅莉娜馬赫夫上半身只有雕塑感金屬胸衣，以兩隻銀色手掌造型覆蓋胸前，營造出強烈的藝術視覺效果。
甫奪下冬奧滑冰金牌的華裔選手劉美賢（Alysa Liu）穿著LV訂製禮服走紅毯，前短後長的設計展現她一貫的俏麗風格；自由滑雪選手谷愛凌(Eileen Gu)以夢幻的泡泡裙裝登場，禮服內置噴霧器，讓她邊走路邊冒泡。
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