Met Gala圖輯／女星大秀胸前風景 劉美賢一身俏麗紅、谷愛凌夢幻冒泡

華裔運動選手劉美賢(右)、谷愛凌(左)登上Met Gala 紅毯。(路透、歐新社)

時尚界最華麗的一夜，一年一度的時尚饗宴、紐約「大都會藝術博物館」(Metropolitan Museum of Art)慈善晚宴Met Gala 4日舉行。Met Gala盛事不只星光熠熠，也帶來了一些「黃金般的煩惱」。

據紐約郵報報導，在這場活動中，明星們往往被拉鍊封進禮服、縫入造型，甚至被塑形衣「擠」進完美輪廓裡。於是，「上廁所」這件小事，瞬間變成需要精密規畫的後勤任務，不僅要有備案，還得避免「攝取液體」。

除了如廁問題，女星無不爭奇鬥艷，凱蒂佩芮戴著一頂結合白色網紗頭飾與銀色面罩的「太空人 頭罩」，完整覆蓋臉部，並在紅毯前段全程維持關閉狀態，讓所有人一度無法辨識身份；法國人氣網紅莉娜馬赫夫上半身只有雕塑感金屬胸衣，以兩隻銀色手掌造型覆蓋胸前，營造出強烈的藝術視覺效果。

甫奪下冬奧滑冰金牌的華裔 選手劉美賢 （Alysa Liu）穿著LV訂製禮服走紅毯，前短後長的設計展現她一貫的俏麗風格；自由滑雪選手谷愛凌(Eileen Gu)以夢幻的泡泡裙裝登場，禮服內置噴霧器，讓她邊走路邊冒泡。

法國人氣網紅莉娜馬赫夫造型前衛。（路透）‘

凱莉珍娜穿著激凸禮服出席Met Gala。（路透）

饒舌天后卡蒂B(Cardi B)禮服有超級誇飾球狀裝飾。(歐新社)

英國女星蘇琪．沃特豪斯4日出席Met Gala。(路透)

冬奧花滑冠軍劉美賢 (Alysa Liu)首度參加Met Gala。(歐新社)

谷愛凌在「時尚奧斯卡」Met Gala身穿夢幻泡泡裙裝。(歐新社) (歐新社)

「BLACKPINK」Rosé、Lisa、Jennie、Jisoo現身Met Gala。（美聯社）

歌手莎賓娜卡本特4日出席Met Gala。(路透)

影星妮可基嫚(左起)、貝佐斯妻子桑契斯和「時尚教母」安娜溫圖4日出席Met Gala。(歐新社)

韓裔歌手奧黛麗．努娜4日出席Met Gala。(路透)

瑪丹娜4日出席Met Gala的造型吸睛，只是如廁恐得費一番功夫。(路透)

歌手碧昂絲在Met Gala的造型令人驚艷。(美聯社)

影星安海瑟威禮服上有和平鴿。(美聯社)

凱蒂佩芮以太空造型概念現身。（路透）