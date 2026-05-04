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Met Gala／BLACKPINK首度全員到齊 Jennie化身美人魚、Jisoo獻處女秀

記者陳穎／即時報導
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「BLACKPINK」Rosé、Lisa、Jennie、Jisoo現身Met G...
「BLACKPINK」Rosé、Lisa、Jennie、Jisoo現身Met Gala。（美聯社）

2026年Met Gala於紐約大都會藝術博物館盛大登場，全球明星齊聚一堂，為年度時尚盛事揭開序幕。今年主題定為「時尚即藝術」（Fashion is Art），呼應館內同步展出的「服裝藝術」（Costume Art）特展，讓紅毯造型獲得更自由且多元的詮釋空間。

BLACKPINK此次全員出席成為最大焦點，其中Jisoo更迎來Met Gala初登場，4人紅毯造型各自精彩，話題度瞬間飆升。

Lisa一登場便驚豔全場，身穿香港設計師Robert Wun打造的高訂禮服，以薄紗結合水晶刺繡呈現細緻層次，並搭配以雙手為靈感訂製的「第二雙手」造型裝置，整體視覺前衛大膽，呼應人體與服裝之間的藝術關係，成為全場討論焦點之一。

Rosé則是第三度征戰Met Gala，此次攜手Saint Laurent與造型師Law Roach，以高開衩黑色禮服優雅現身，胸前巨型鳥形胸針呼應「服裝藝術」主題，再搭配Tiffany & Co.鑽石項鍊，展現極致俐落的高級時尚氣場，被形容為「人間聖羅蘭」代表。

Jennie以Chanel淺藍色亮片魚尾禮服登場，搭配細眉與裸妝造型，整體宛如優雅人魚，散發冷豔又精緻的氣質，氣場依舊穩定在線。

首度出席的Jisoo則選擇Dior粉色漸層亮片高訂禮服亮相，搭配高盤髮造型，整體如同走出花園的仙子，甜美與高雅兼具，在紅毯上展現截然不同的優雅面貌。

Rosé優雅現身Met Gala。（美聯社）
Rosé優雅現身Met Gala。（美聯社）

「BLACKPINK」Lisa身著來自香港設計師高訂品牌Robert Wun薄紗...
「BLACKPINK」Lisa身著來自香港設計師高訂品牌Robert Wun薄紗禮服。（美聯社）

Jennie化身香奈兒的美人魚。（美聯社）
Jennie化身香奈兒的美人魚。（美聯社）

Jisoo首度參加Met Gala。（美聯社）
Jisoo首度參加Met Gala。（美聯社）

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