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夏季旅遊成本升高 改住這些周邊城市大省一筆

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隨著機票、行李托運費變貴，而航班減少，許多人開始尋找替代旅遊地點或改成平日出遊。...
隨著機票、行李托運費變貴，而航班減少，許多人開始尋找替代旅遊地點或改成平日出遊。旅遊示意圖，與本新聞無關。(路透)

隨著機票、行李托運費變貴，而航班減少的情況下，許多旅客都在思考如何規劃夏季旅行。由於伊朗戰爭引發全球燃油短缺，預期夏季將面臨更多航班中斷及票價飆升，因此有些人轉而尋求人潮較少的景點，或是改成平日搭機，以降低旅遊開銷。

今日美國（USA Today）報導，Skyscanner的「聰明夏季旅遊報告」（Smarter Summer report）表示，2000名接受調查的美國人當中，有25%不確定夏季航班何時最便宜。儘管如此，Skyscanner美洲區總監洛薩達（Lourdes Losada）說，美國人的夏季旅遊需求依然強勁，但他們觀察到旅客的規劃變得更加審慎且具策略性。

智遊網（Expedia）最近發布的「夏季旅遊展望」（Summer Travel Outlook）有類似看法，智遊網發言人費雪（Melanie Fish）說，旅客若能保持彈性、選擇離家較近的目的地，並跳脫傳統旅遊勝地的限制，就能不犧牲旅行體驗又省下一大筆錢。如果一併預訂機票與飯店，更能獲得額外優惠，關鍵在將每一分預算發揮最大效益。

智遊網在6月到8月的航班資料顯示，選擇在初夏或夏末旅行或許票價較低，國內航班最便宜的日期是6月3日和4日，國際航班則為8月11日和17日。根據Skyscanner單程往返經濟艙機票資料顯示，八月機票價格較優惠，其中8月17日當周是今年夏天最便宜的時段，若能等到夏季結束，8月31日當周也能搶到便宜的機票。根據Skyscanner，週一是搭機最便宜的日子，通常平日機票價格較實惠，因為周末需求較高，所以彈性安排行程能省下不少錢。

為了省錢，旅客也變得更精明，捨棄熱門景點，轉而選擇更便宜的替代方案，或是探索人跡罕至的地點。洛薩達說，他們發現越來越多人對不為人知的地點感興趣，這些景點或許搜尋量較低，但同樣能提供絕佳體驗，人潮也較少。

根據 Skyscanner於4月17日的資料，以下是一些單程機票價格低廉且不為人知的旅遊地點。

英國亞伯丁（Aberdeen）最低413元

俄勒岡州雷德蒙德（Redmond）最低196元

巴拉圭亞松森（Asuncion）最低413元

義大利的里雅斯特（Trieste）最低270元

法國巴斯提亞（Bastia）最低317元

英國利物浦（Liverpool）最低321元

夏威夷州希洛（Hilo）最低259元

挪威特羅姆瑟（Tromso）最低557元

葡萄牙特塞拉拉日什（Terceira Lajes）最低395元

紐西蘭皇后鎮（Queenstown）最低544元

參考12月22日至3月22日間所蒐集的數據，智遊網根據6月1日至8月31日平均每晚飯店房價資料，列出以下體驗相同，但住宿費用更親民的選擇。

選擇費城而非紐約，住宿費可省下30%

選擇棕櫚泉而非洛杉磯，住宿費可省下25%

選擇羅德岱堡（Fort Lauderdale）而非邁阿密，住宿費可省下20%

選擇波特蘭而非西雅圖，住宿費可省下55%

選擇波多黎各而非檀香山，住宿費可省下40%

選擇古拉索（Curacao）而非蓬塔卡納（Punta Cana），住宿費可省下10%

選擇貝里斯（Belize）而非墨西哥坎昆（Cancun），住宿費可省下36%

選擇都柏林而非倫敦，住宿費可省下10%

選擇那不勒斯而非羅馬，住宿費可省下30%

選擇布魯塞爾而非巴黎，住宿費可省下40%

機票 飛行旅遊

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