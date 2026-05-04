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飯後吃西瓜 印度一家4口上吐下瀉「12小時內全死了」

TVBS新聞網／編輯 張哲輔 / 責任編輯 編輯組 報導
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印度一家四口飯後吃西瓜，竟離奇集體暴斃。(圖／123RF)
印度一家四口飯後吃西瓜，竟離奇集體暴斃。(圖／123RF)

印度孟買發生一起震驚社會的疑似食物中毒悲劇。一名經營手機配件行的40歲男子，週末與親戚共進晚餐，並在深夜與妻女享用西瓜，不料一家四口卻在清晨嚴重上吐下瀉。儘管緊急送醫，這家人的病情仍急遽惡化，在短短12小時內相繼宣告不治。當地警方與衛生單位已組成聯合小組介入調查，並查扣現場吃剩的西瓜進行化驗。

飯後吃西瓜 清晨突嘔吐腹瀉

根據「NDTV」報導，當地警方調查，40歲的手機配件行老闆阿卜杜拉（Abdullah Abdul Kadar）與35歲的妻子納斯林（Nasreen）、16歲長女阿伊莎（Ayesha）以及13歲小女兒扎伊納布（Zainab），在周六晚間約10時30分，與另外5名親戚共進晚餐，眾人享用了印度香飯（Biryani）。餐後，一家四口返回位於派奧尼（Pydhonie）的住處，當時身體並無任何異狀。

直到凌晨1時左右，一家人在家中吃了西瓜作為甜點。不料到了清晨5時，4人開始感到身體不適，並伴隨嚴重嘔吐與腹瀉。最先收治這家人的醫師庫雷希（Ziad Qureshi）表示，當時一家人的狀況極糟且非常虛弱，他們向醫師透露曾食用過西瓜。隨著病情持續惡化，4人隨即被緊急送往JJ醫院搶救。

然而，經搶救仍未能挽回這家人的性命。13歲的小女兒扎伊納布於上午10時15分率先宣告不治，隨後，35歲的母親納斯林與16歲的長女阿伊莎也相繼身亡。到了當天晚間10時30分左右，40歲的父親阿卜杜拉也宣告死亡。在短短12個小時內，殘酷地帶走了一家四口的性命。

孟買警方表示，目前已將此案登記為意外死亡案件，並已完成遺體解剖。孟買警察局副局長蒙德（Pravin Munde）指出，警方在現場查扣了一塊吃剩的西瓜送往實驗室檢驗，並在解剖過程中採集了遺體樣本，以供進一步調查。

目前，當地鑑識部門與食品單位已組成聯合調查團隊。該邦食品與藥物管理局也正著手調查他們食用的西瓜是否含有任何外部有毒物質或添加物，鑑識團隊則將比對食物樣本與內臟檢測報告來釐清死因。此外，JJ醫院的微生物學部門正在檢測是否有感染或細菌存在，組織樣本也將進行組織病理學檢測。當局表示，最終的確切死因，仍需等待組織病理學報告出爐後才能正式確認。

飯後吃西瓜！印度一家4口上吐下瀉「12小時內全死了」

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