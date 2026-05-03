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她靠「副業」買房 半年狂賺1.3萬美元 28歲成功購屋

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她靠「副業」買房 半年狂賺1.3萬美元 28歲成功購屋

TVBS新聞網／編輯 謝景沛 / 責任編輯 編輯組 報導
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一名來自英國的年輕創業家，於攻讀碩士學位前的暑假開始副業，將二手服飾轉售經營成事...
一名來自英國的年輕創業家，於攻讀碩士學位前的暑假開始副業，將二手服飾轉售經營成事業。（示意圖取自Pexels/Tima Miroshnichenko）

一名來自英國的年輕創業家Becky Chorlton，因應生活成本持續上漲與家庭經濟支持終止，於攻讀碩士學位前的暑假開始副業，將二手服飾轉售經營成事業。她於2019年創立「Becky’s Bazaar」，歷經疫情期間專注經營，成功累積資金，28歲時靠自力購屋，現與「桑坦德銀行」合作推廣首購貸款方案，鼓勵年輕人實現買房夢想。

副業起步 疫情期間業績大躍進

Becky Chorlton表示，父母經濟援助結束後，為了在大學畢業與碩士開學間的空檔賺取生活費，決定銷售自有與二手衣物。她分享：「我打開衣櫃，發現有許多從慈善商店與跳蚤市場購入卻未穿過的衣服。於是我在Depop上架第一件商品，30秒內就成交，當下立刻產生動力」。後來，她開始在跳蚤市場尋找衣物補貨，返校後以一排衣架經營，短時間內月入40英鎊，超越原有兼職薪資。

六個月內賺進1萬英鎊

疫情爆發後，Becky Chorlton返回家中，利用空閒時間專注於二手衣物轉售。她指出：「那段期間我每月穩定賺進1500至2000英鎊。四個月後，論文繳交完成，正式創立Becky’s Bazaar。」她強調，對於尋找物美價廉商品與延長衣物壽命一直充滿熱情，也自認非常自律，創業成為理想選擇。半年內，憑藉務實成長策略，她賺得第一筆1萬英鎊（約1.3萬美元），事業逐步穩定。

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▲ 影片來源：tiktok平台＠beckysbazaar（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

推廣首購貸款 鼓勵年輕人實現買房夢

Becky Chorlton現與桑坦德銀行合作宣傳My First Mortgage方案，協助首購族僅需5％至10％頭期款即可購屋。她期盼自身經驗能激勵年輕人勇敢踏上購屋之路。Becky Chorlton表示：「我因經濟需求開始副業，卻因熱愛而堅持下去。二手衣物轉售結合永續、時尚與尋寶樂趣，讓我獲得財務自由。去年我終於存夠頭期款，買下人生第一間房，這一切都從大學宿舍那排衣架起步」。

靠副業竟能買房？她用「這1招」半年狂賺38萬　28歲成功購屋

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