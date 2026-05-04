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耳痛陷昏迷 作家睡一覺竟「穿越」到隔年 醒來崩潰：我死了？

TVBS新聞網／編輯 楊日欣 報導
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一名知名作家丹尼爾去年底出現不適，原以為只是耳部感染，未料幾天後突然昏倒，並陷入...
一名知名作家丹尼爾去年底出現不適，原以為只是耳部感染，未料幾天後突然昏倒，並陷入長達三週的昏迷。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@onathan Borba）

一名知名作家去年底出現不適，原以為只是耳部感染，未料幾天後突然昏倒，並陷入長達三周的昏迷。送醫後確診為腦膜炎，醒來時甚至一度以為自己已經死亡，時間也已跨入新的一年。歷經長時間住院與復健後，他也重新思考人生價值。

誤當耳疾 竟是腦膜炎

英國鏡報報導，這名40歲作家丹尼爾（Daniel Harding）在Podcast節目「未知世代」（Generation Uncharted）中分享這段經歷。他於2025年12月15日突發疾病，從一個與朋友外出後的普通夜晚開始，隔天還曾正常跑步，但幾天後卻突然昏倒，被緊急送醫。醫師很快確診為腦膜炎，這是一種若未及時治療，可能在數小時內致命的疾病。

▲ 影片來源：youtube平台＠Generation Uncharted （若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

他昏迷長達三周，由於初期治療效果不佳，親友一度被告知需做好最壞打算。「我上床睡覺時還想著第二天醒來，結果醒來已經是新的一年，」他回憶說，他當時真的以為自己死了。儘管奇蹟生還，他仍在醫院住了七周，並需重新學習走路、說話與基本行動能力，並表示，還沒完全恢復到以前的狀態。

生死關頭讓他深刻反思人生

這場生死關頭也讓丹尼爾深刻反思人生。在訪談中他坦言，過去生活步調過快，並後悔曾將重心放在工作而忽略所愛之人，迫使他重新審視自己的人生優先事項，包括放慢腳步、珍惜與親人相處時光的重要性。

目前定居倫敦的丹尼爾，正著手撰寫新書，記錄從生死邊緣走回來的歷程與身心轉變。他也希望透過自身經歷提醒他人「不要以為時間很多」，他表示，應該珍惜每一刻、每一個人，並對生命心懷感恩。

耳痛陷昏迷！作家睡一覺竟「穿越」到隔年　醒來崩潰：我死了？

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