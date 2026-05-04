美國研究團隊近期發現一有違常理的結果，多吃蔬果的年輕人罹癌風險竟較高。(圖/123RF)

一直以來，多吃蔬果被認為是可以有效防癌的習慣。然而美國南加州大學最新研究發現，飲食習慣良好、大量攝取蔬果的年輕非吸菸者，罹患肺癌的風險可能比飲食習慣較差者更高。這項違反常理的發現引發醫學界關注，對此，研究團隊推測農藥殘留或許是背後關鍵因素。

據紐約郵報報導，這項研究由腫瘤學家尼瓦（Dr. Jorge Nieva）主導，團隊分析187名50歲以下肺癌患者的飲食、吸菸史及診斷資料。結果顯示，多數患者從未吸菸，且其癌症在生物特性上與吸菸引發的肺癌不同。

農藥殘留恐為主因

研究人員以健康飲食指數評估患者飲食品質，滿分100分，這些患者平均得分65分，高於全美平均的57分。患者每日攝取深綠色蔬菜及豆類約4.3份、全穀類約3.9份，均高於一般美國成人的3.6份與2.6份。研究也發現，年輕非吸菸女性罹患肺癌的比例高於同齡男性，而女性的蔬果攝取量及飲食評分也較高。

研究團隊推測，農業使用的農藥可能是關鍵因素。非有機蔬果及全穀類的農藥殘留量通常高於乳製品、肉類及加工食品。長期接觸農藥已被認為與帕金森氏症、阿茲海默症及多種癌症風險上升有關，農業工作者的肺癌發生率也較高。

美國每年約有4萬名肺癌患者從未吸菸或吸菸量極少，其中女性占三分之二。不過，尼瓦強調仍需更多研究證實農藥與肺癌的關聯，團隊未來計畫透過血液或尿液檢測患者體內農藥濃度。至於如何避免吃到農藥，專家建議民眾可透過削皮、徹底清洗或烹調等方式降低攝取量。

美研究：年輕人不吸菸、多吃蔬菜水果 這原因「罹肺癌風險高」

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