我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比新郎送的還貴？ 阿Sa收阿嬌結婚禮 網讚：25年真閨密

以小吃大 曾經的迷因股GameStop出價560億美元併購eBay

立夏後開啟貴人運 4生肖搭上成功順風車

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
有4個生肖在夏天貴人運明顯提升。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.co...
有4個生肖在夏天貴人運明顯提升。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Taryn Elliott ）

夏季來臨，整體環境節奏轉趨活躍，不少人關注事業發展與機會掌握。立夏是24節氣中的第7個節氣，今年則落在5月5日，根據《搜狐》報導指出，有4個生肖在此時期貴人運明顯提升，較容易在職場或合作關係中獲得關鍵支持，包括生肖虎、兔、馬與雞。此類型族群多半具備行動力或專業優勢，在外部資源與指引加持下，進一步放大既有實力，使事業發展呈現加速成長趨勢。

生肖虎

生肖虎以果斷與領導特質見長，過去多在工作中累積實務經驗與決策能力。其發展屬於行動導向型，重視效率與執行力。進入夏季後，在職場中較容易獲得上級或關鍵人物關注，特別是在專案推動或團隊管理中，能透過表現展現統籌能力，進而獲得更多資源支持。隨著機會增加，其領導角色逐步明確，升遷與職位調整的可能性同步提升，整體發展呈現快速推進態勢。

生肖兔

生肖兔具備靈活思維與溝通能力，過去多透過協作與創意累積發展基礎。其發展屬於合作導向型，善於結合不同資源創造價值。夏季期間，較容易在合作關係中遇到具經驗與資源的夥伴，透過分工與互補，拓展新的業務方向。例如在商業合作或專案規劃中，能將創意構想轉化為具體成果，帶動市場拓展。整體而言，其在資源整合與機會掌握下，事業發展速度明顯提升。

生肖馬

生肖馬以積極與行動力著稱，過去多在實踐中累積經驗與能力。其發展屬於動能推進型，強調突破與嘗試。進入夏季後，在各類活動或專業場合中，較容易接觸具影響力人士，並透過表現獲得專業指導與建議。此類外部支持有助於其釐清發展方向，並提升決策品質。在資源與經驗同步增加的情況下，其事業推進更加順利，整體表現呈現穩定上升。

生肖雞

生肖雞以細心與勤奮見長，過去多透過努力與規劃逐步累積成果。其發展屬於穩定成長型，重視持續精進。夏季期間，較容易從長輩或資深人士處獲得指引與建議，特別是在職涯選擇與發展策略上，能取得具體方向。透過外部經驗傳承與自身努力結合，其在工作表現上更具穩定度，並逐步獲得認可。整體而言，其在貴人支持下，發展基礎進一步強化，帶動長期成長。

生肖運勢

上一則

耳痛陷昏迷 作家睡一覺竟「穿越」到隔年 醒來崩潰：我死了？

下一則

飯後吃西瓜 印度一家4口上吐下瀉「12小時內全死了」

延伸閱讀

3生肖5月事業運走強 他人脈助攻帶動成交、財運同步升溫 

3生肖5月事業運走強 他人脈助攻帶動成交、財運同步升溫 
收入機會明顯增加 4生肖5月財運衝高「正偏財齊發」

收入機會明顯增加 4生肖5月財運衝高「正偏財齊發」
4生肖半年內運勢翻轉 他因誠信口碑好收入攀升

4生肖半年內運勢翻轉 他因誠信口碑好收入攀升
熬過苦難3生肖運勢翻轉 屬鼠貴人助攻、他財運爆發

熬過苦難3生肖運勢翻轉 屬鼠貴人助攻、他財運爆發

熱門新聞

屬馬者進入5月後，人際支持成為重要助力，透過朋友引介，有機會拓展客戶來源與合作管道，進一步擴大市場版圖。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev ）

3生肖5月事業運走強 他人脈助攻帶動成交、財運同步升溫

2026-04-30 22:26
洗衣機內部的潮濕環境若未妥善處理，容易累積洗劑殘留與皮脂污垢，進而加速發霉。示意圖。（取材自pexels.com@ RDNE Stock project）

洗完要開蓋嗎？洗衣機5習慣拒絕黴菌纏身 最後一個很多人犯錯

2026-04-27 22:25
《搜狐網》點名3個生肖，晚年更懂得用最少力氣創造最大收益，越活越富足。示意圖／AI生成

越老越有錢…3生肖晚年財運炸裂 屬雞強勢奪第一

2026-04-27 13:45
霍頓說，無論是走路還是跑步，GTS 23鞋底額外的避震和加厚設計都讓她覺得自己彷彿在路面上漂浮。運動示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Freek Wolsink ）

這雙Brooks運動鞋太好穿 讓Nike死忠粉都變心了

2026-05-01 22:25
屬兔者可能透過娛樂或額外活動獲得收益，使財務來源更加多元。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ cottonbro studio）

收入機會明顯增加 4生肖5月財運衝高「正偏財齊發」

2026-04-26 00:25
IKEA新推出LÄNGDHOPP拉出式書桌，下面部分的書桌桌腳有滑輪，可拉動移動，不用時可推進上面部分下方，節省空間。IKEA示意圖，與本新聞無關。(路透)

IKEA新品可拉出式書桌 小空間也有足夠工作區域

2026-04-29 18:25

超人氣

更多 >
華爾街日報：中國掌握1武器霸權 「已贏下第三次世界大戰」

華爾街日報：中國掌握1武器霸權 「已贏下第三次世界大戰」
市場需求強10工作 只需不到一年時間訓練、取得證照

市場需求強10工作 只需不到一年時間訓練、取得證照
大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒

大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒
德國不是怕川普撤軍 德媒揭真正危機：歐洲痛失美軍1項關鍵火力

德國不是怕川普撤軍 德媒揭真正危機：歐洲痛失美軍1項關鍵火力
最愛給小費的3類人 華人曝自身經驗：客人感覺被理解了

最愛給小費的3類人 華人曝自身經驗：客人感覺被理解了