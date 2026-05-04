立夏後開啟貴人運 4生肖搭上成功順風車

有4個生肖在夏天貴人運明顯提升。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Taryn Elliott ）

夏季來臨，整體環境節奏轉趨活躍，不少人關注事業發展與機會掌握。立夏是24節氣中的第7個節氣，今年則落在5月5日，根據《搜狐》報導指出，有4個生肖在此時期貴人運明顯提升，較容易在職場或合作關係中獲得關鍵支持，包括生肖虎、兔、馬與雞。此類型族群多半具備行動力或專業優勢，在外部資源與指引加持下，進一步放大既有實力，使事業發展呈現加速成長趨勢。

生肖虎

生肖虎以果斷與領導特質見長，過去多在工作中累積實務經驗與決策能力。其發展屬於行動導向型，重視效率與執行力。進入夏季後，在職場中較容易獲得上級或關鍵人物關注，特別是在專案推動或團隊管理中，能透過表現展現統籌能力，進而獲得更多資源支持。隨著機會增加，其領導角色逐步明確，升遷與職位調整的可能性同步提升，整體發展呈現快速推進態勢。

生肖兔

生肖兔具備靈活思維與溝通能力，過去多透過協作與創意累積發展基礎。其發展屬於合作導向型，善於結合不同資源創造價值。夏季期間，較容易在合作關係中遇到具經驗與資源的夥伴，透過分工與互補，拓展新的業務方向。例如在商業合作或專案規劃中，能將創意構想轉化為具體成果，帶動市場拓展。整體而言，其在資源整合與機會掌握下，事業發展速度明顯提升。

生肖馬

生肖馬以積極與行動力著稱，過去多在實踐中累積經驗與能力。其發展屬於動能推進型，強調突破與嘗試。進入夏季後，在各類活動或專業場合中，較容易接觸具影響力人士，並透過表現獲得專業指導與建議。此類外部支持有助於其釐清發展方向，並提升決策品質。在資源與經驗同步增加的情況下，其事業推進更加順利，整體表現呈現穩定上升。

生肖雞

生肖雞以細心與勤奮見長，過去多透過努力與規劃逐步累積成果。其發展屬於穩定成長型，重視持續精進。夏季期間，較容易從長輩或資深人士處獲得指引與建議，特別是在職涯選擇與發展策略上，能取得具體方向。透過外部經驗傳承與自身努力結合，其在工作表現上更具穩定度，並逐步獲得認可。整體而言，其在貴人支持下，發展基礎進一步強化，帶動長期成長。