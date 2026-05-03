經驗豐富也可能慘變「郵輪碼頭跑者」 如何避免？

近期網路瘋傳趕在最後一刻登上郵輪的「碼頭跑者」，專家表示郵輪行程緊湊，最嚴重可能被留在岸上，保險通常不理賠。郵輪示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@nicola dowie）

最近社群媒體上瘋傳許多「碼頭跑者」（pier runner）的影片，這些旅客匆忙趕在郵輪 啟航前返回船上，而船上的人則作為消遣聚集在甲板上觀看落後的旅客，但遲到不僅可能延誤行程，還可能被郵輪丟包在岸上，而且這種情況通常不在保險範圍內。

今日美國（USA Today）報導，38歲的威廉斯（Meredith Williams）每年會搭7到8趟郵輪旅行，2024年12月搭乘郵輪期間，因為郵輪公司官方提供的行程已售罄，她透過第三方預訂了菲律賓公主港地下河國家公園（Puerto-Princesa Subterranean River National Park）的行程，因為該景點遊客眾多，而且離郵輪停泊處有約兩個小時的車程，導致回程延誤。

威廉斯說，她當時真的很擔心，開始在腦海想像各種最糟糕的情況，由於地下河國家公園遊船途中被其他船隻堵在隊伍後方，她與另外約七名乘客返回挪威郵輪公司的船遲到約30分鐘。威廉斯在YouTube頻道上透過影片記錄了這段慌亂的過程，當時其他旅客就在陽台上旁觀。

▲ 影片來源：YouTube＠Mer Cruises Solo（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

旅行社Port Side Travel Consultants老闆庫瑟（Joanna Kuther）說，她從1980年代末開始搭乘郵輪以來，就見過碼頭跑者，總是有人趕在最後一分鐘才上船，有趣的是，為了確認乘客是否到齊，船上會開始廣播乘客姓名，所以這一直都是慣例；不過當時這類景象僅限於郵輪旅客圈內，現在由於TikTok和社群媒體的盛行而廣為流傳。有些人覺得這很搞笑，也有人認為不應該拍攝和指責這些人，而其他人則覺得這是咎由自取。但庫瑟和威廉斯都說，有些影片似乎是刻意擺拍，因為人們想要在社群媒體上炫耀。

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▲ 影片來源：TikTok＠Aggieam01（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

庫瑟說，郵輪的行程安排非常緊湊，如果旅客沒有在規定的登船時間前返回，可能會被留在岸上。啟航前，郵輪公司會從失蹤旅客的艙房內收取護照等證件，並交給港口當局，旅客便能根據剩餘時間，前往下一港口或返家。這種情況下，旅客通常需自行安排行程，旅遊保險通常也無濟於事。

InsureMyTrip產品總監沃爾奇（Meghan Walch）說，通常旅行延誤險或轉機延誤險的理賠範圍，是公共運輸業者由於受保範圍內的原因延誤、取消班次，導致旅客錯過郵輪或旅行團出發時間；因為岸上觀光而來不及準時返回郵輪通常不在理賠範圍內。

旅客可以透過以下方式，避免成為碼頭跑者。郵輪公司會在客艙和應用程式上公布登船時間，庫瑟說，建議旅客透過手機設定提醒，同時也要留意時區差異，包含當地時間、所在港口的當地時間，還有一個是船上時間，務必要遵循船上時間，因為港口的當地時間和船上時間不見得相同。

透過郵輪公司預訂岸上觀光行程雖然費用可能較高，但通常比較不容易延遲行程導致晚歸，郵輪公司不僅會記錄旅客的行蹤，合作業者也會確保旅客準時返回船上。

若選擇另外預訂行程，威廉斯表示，應選擇信譽良好的業者，可以參考其他旅客的評論及社群媒體貼文。威廉斯說，為了以防萬一她總是隨身攜帶一個行動電源、護照影本，以及防水袋，用來裝手機、現金、信用卡和其他隨身物品，如果需要每天服用藥物，建議至少多帶兩天的藥。

庫瑟說，建議在登船時間前半小時到一小時返回船上。威廉斯說，前幾年她透過挪威郵輪預訂一趟岸上觀光行程，回程時在百慕達遇到塞車，結果比登船時間晚45分鐘才抵達，若非參加郵輪公司贊助的岸上觀光行程，恐怕就會被留在岸上；當所有旅客一回到船上，郵輪馬上就收起舷梯啟航。