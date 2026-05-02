退休也能住加州 這個溫泉小鎮生活成本友善

加州棕櫚泉附近的Desert Edge小鎮環境清幽，有迷人景色和溫泉，生活成本平易近人，是適合退休人士居住地隱藏瑰寶。圖為位於約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）的隱藏谷步道（Hidden Valley Trail）。（取材自unsplash.com@stephanie dawn）

加州 是美國生活成本最高的州之一，房價、醫療和食品雜貨的開銷等原因阻礙人們在這「黃金州」定居，然而加州其實也有生活成本親民的小鎮，其中一個更是退休 人士的秘密寶地。Islands報導，在距離棕櫚泉約20分鐘的沙漠溫泉市（Desert Hot Springs）坐落著沙漠邊緣（Desert Edge）社區，被評為加州生活成本最平易近人的小鎮，當地環境清幽但又距離熱鬧的棕櫚泉不遠，離塵不離城，完美平衡了靜謐和繁華。

沙漠邊緣被山和沙質平原圍繞，道路兩旁棕櫚樹林立，小鎮景色優美、全年陽光普照、氛圍寧靜祥和，是安享晚年的理想之地，但這裡不只吸引退休人士前來，也有不少遊客慕名而來，這都要歸功於其價格親民的活動和獨特的景點。

沙漠邊緣距離洛杉磯 只有兩小時車程，城市居民可以到沙漠邊緣享受溫泉和冷泉，沙漠邊緣是世界上唯一同時享有溫泉和冷泉的地方，沙漠溫泉和棕櫚泉周邊有許多渡假村和水療中心，不過在沙漠邊緣，有一處非常獨特。

礦物泉椰棗園（Mineral Spring Date Farm）坐落於一座仍在營運的椰棗農場，園內有東部原住民的圓錐帳篷和個人帳篷及露營房車可停放的空間，相較於花幾百元在溫泉度假村住一晚，這裡的價格更親民，遊客可以在天然的溫泉池中放鬆，旁邊還有雞和羊悠閒地吃著落下的棕櫚葉，營地有廁所、淋浴間和飲用水，允許延遲入住，遊客可以傍晚抵達，之後升起營火，晚上欣賞星空。

露營無疑是此地區的一大特色，因為該地區遍布許多提供住宿和租賃服務的房車公園，無論住Quail Valley's Senior RV park還是Sam's Family Spa，都能找到經濟實惠又適合各年齡層的度假勝地。周邊的美景更是不容錯過，這也是為什麼當地人推薦清晨沿著人氣路徑如金尼柯爾步道（Kim Nicol Trail）、旗山（Flag Mountain）和隱藏谷步道（Hidden Valley Trail）健行。

由於沙漠邊緣是北科切拉谷的偏遠小鎮，因此不會有太多活動，人們普遍認為是來這邊放鬆身心的。享受了數天的溫泉和美麗星空後，可以到附近的城市中心體驗一些活動，可以開車去，也可以搭接駁公車SunRide，其路線途經沙漠邊緣和其他科切拉山谷區域，因此到附近的景點非常方便。

從沙漠邊緣開車10分鐘就能抵達沙漠溫泉市中心，那裡有更多的溫泉，遊客可以到豪華的度假水療村，並購買溫泉一日通行證。市中心到處都是餐廳，有各國料理可以選擇，從墨西哥料理、義式料理到泰國和經典美國食物應有盡有。

在沙漠溫泉市中心的卡博特普韋布洛博物館（Cabot's Pueblo Museum），歷史愛好者可以探索由該市創始人建造的、充滿美國原住民風格的村莊。高爾夫愛好者可以在沙漠溫泉市中心以北幾分鐘車程的米申湖鄉村俱樂部（Mission Lakes Country Club）揮桿。沙漠邊緣以東是約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）的最佳健行路線，若於日落後前往，還能欣賞美麗星空。