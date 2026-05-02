超市買的羅勒總養不活？專家說這三件事是關鍵

園藝專家分享超市買的羅勒盆栽該如何種植，以及三種羅勒食譜。羅勒示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Rens D）

羅勒有「香草之王」的美稱，氣味濃烈、營養豐富，是適合加入多道料理的配菜，可以做成檸檬羅勒雞肉等料理。許多超市都有販售羅勒盆栽，如果買一盆回家種，就能隨時採收新鮮羅勒葉，而想養好羅勒，園藝 專家表示要注意擺放位置、澆水量和定期採收等重點。

Eating Well報導，專欄作家希爾（Laura Wheatman Hill）說，她每年都會到Trader Joe's買一盆羅勒，但羅勒總是活不久，有時候是因為出門多日，結果植物在熱浪曝曬下死亡；有時候是澆水過量，或是春季暴雨時忘記把植物移到遮蔽處。她也曾經捨不得摘葉子，讓植物開花，導致植物無法長出新葉子；後來又過度修剪，對植株造成太大壓力。因此她請教園藝專家賈德（Angela Judd），分享照顧羅勒的正確方法。

羅勒喜歡光照，但光照太強反而會讓葉片灼傷。賈德說，植物需要光照幫助生長並長出更多葉片，將盆栽放在光線明亮的位置，或甚至使用生長燈。羅勒雖能適應溫帶氣候，但如果氣溫會升到華氏90多度，建議將植株移至陰涼處。若不想為了光照，每天反覆將植株移入和移出，建議優先選擇上午能照到陽光、下午能遮蔭的環境。

根據植株狀況，有可能需要將羅勒換盆至不同的容器中。賈德表示，若發現根系在盆內盤繞或從底部冒出，應考慮將植物換入稍大一些、且土壤較多的容器，植株可以更有效地吸收水分和養分。她偏好將羅勒種植在紅陶土盆中，因為這種容器既適合羅勒生長，外觀也好看。

賈德說，大部分超市販售的羅勒都是好幾株綁在一起，如果能將植株分開種植，會長得更好。不妨準備幾個花盆和一些培養土，先給植物充分澆水，再將植株從盆中取出，輕輕地把彼此的根撥開。提供每株植物各自的花盆，植株的高度需要和超市購買時所種的高度相同，這樣就有了好幾株枝葉茂密、生機盎然的羅勒。

賈德說，照顧羅勒時，千萬別讓土壤乾透，而澆水要從植株底部開始，將花盆放在托盤上，然後在托盤裡注滿水，這樣植物就能在最需要的地方獲得水分。對大多數植物而言，如果將手指指節插入土壤中，土壤呈現既不乾、也不會濕透的濕潤狀態，就表示植物已有足夠的水分。若羅勒曾淋過雨，或擔心自己澆水太頻繁，植株葉片可能會下垂或泛黃；只要給予適當的光照與水分，植株便能恢復生機。記得修剪掉有問題的葉片，若土壤真的太濕，可考慮換盆，並確保植株獲得充足的光照。

賈德說，適量摘取葉片，羅勒其實會長得更茂盛、更健康；放著不管會讓植株開花。建議經常採收，而且一定要從兩片葉子上方剪下，植物會從新長出的葉子位置分枝生長，變得更濃密茂盛。但一次不要採收超過植株的三分之一，如果剪光所有葉片會剝奪植株的能量來源；少量採收比一次採收一大把更好。

摘下的新鮮羅勒葉如果不知道如何利用，可參考以下料理和飲品。首先將鹽和胡椒均勻撒在雞肉上，以奶油煎至兩面金黃且熟透，後續放入大蒜、高湯、檸檬片和羅勒葉等燉煮，就能做成美味的香煎檸檬羅勒雞肉。準備好切半的恰巴塔麵包（Ciabatta）、洗乾淨的羅勒葉、番茄和莫扎瑞拉起司，就能做出健康的卡布里三明治，以果汁機攪拌檸檬汁、蜂蜜或龍舌蘭糖漿和羅勒葉再加入冰水，一杯清爽的羅勒檸檬汁就完成了。