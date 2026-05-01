忘記澆水沒關係 種下這9種耐旱的花仍有美麗庭院

黑心金光菊、薰衣草、鼠尾草等9種開花植物非常耐旱，很適合會忘記澆水又希望有美麗庭院的栽種者。圖為黑心金光菊。（取材自unsplash.com@May）

如果常忘記幫植物澆水又希望有個美麗的庭院，不妨嘗試種植耐旱植物，它們是植物世界默默無名的佼佼者，天生就能適應疏於照顧、炎熱和偶爾忘記澆水的窘境，它們能自己儲存水分，扎根很深，還有能反光的葉片，所有這些巧妙的機制，都讓它們能在嬌貴的其他植物凋謝時仍生氣盎然。

Instagram網友@bricksnblooms在Instagram以影片介紹九種幾乎可說是不死之身的開花植物，在家庭園藝愛好者中被瘋狂轉傳。這些植物不僅能熬過乾旱期，還能在乾旱中茁壯成長，不用太多照顧就能為花園增添色彩和吸引授粉昆蟲；如果想要一個省心又吸睛的花園，可以考慮以下九種忘記澆水也能綻放的植物。

1. 貓薄荷（Nepeta或catmint）

貓薄荷又名荊芥，幾乎是簡單易養的代名詞，擁有柔軟芬芳的葉片和藍紫色花朵，在貧瘠的土壤和充足日照中就能茁壯，長成後不需要太多水。第一次開花後稍加修剪，很快就能迎來第二次開花，蜜蜂很喜歡貓薄荷，讓這植物美麗又實用。

2. 黑心金光菊（Black-Eyed Susan）

顏色明亮、外形像菊花、花心是深色的特色讓黑心金光菊成為夏天耀眼的存在，它們耐熱、耐濕也耐旱，自我繁殖能力強，所以可能每年都會看到有新株冒出。

3. 薰衣草（Lavender）

薰衣草喜歡乾燥的土壤和非常充足的日照，很適合容易忘記澆水的栽種者；澆太多水比疏於照顧對薰衣草的傷害更大，所以可以種在排水良好的土壤中，讓其自然生長即可。

4. 鼠尾草（Salvia）

鼠尾草非常耐旱，還能吸引蜂鳥和其他授粉昆蟲，一旦長成，幾乎不需要額外澆水，摘除枯花甚至能延長花期。

5. 景天（Sedum）

景天像多肉植物的葉片能有效儲存水分，因此具極強的耐旱性，在其他植物難以生存的岩石或砂質土壤也能茁壯成長，它還有一個驚人的優點，就是幾乎不會受到病蟲害侵擾。

6. 金雞菊（Coreopsis）

金雞菊花期長，花朵顏色明亮鮮豔，耐旱性強，不須種在肥沃的土壤，定期摘除枯花可保持植株整潔，還能開出更多花。

7. 紫錐花（Coneflowers）

紫錐花是生命力頑強的草原原生植物，根系深扎地下，汲取水分，醒目的錐形花心吸引蜜蜂和蝴蝶，一旦長成極為耐旱。

8. 藿香（Agastache）

藿香喜歡高溫乾燥的環境和排水良好的土壤，一旦扎根幾乎不用澆水。

9. 西洋蓍草（Yarrow）

西洋蓍草是耐寒的多年生植物，葉片成羽毛狀，花朵聚集成簇，呈現傘房花序，極度耐旱，喜歡光照，會不斷蔓延，輕鬆地填補庭院的空隙，是授粉昆蟲和插花愛好者的最愛。

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