我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

敢說美國沒有贏伊朗？川普扣大帽：我認為這是叛國

美國人流行自訂中國建材五金 房子蓋到好省下10萬元

三星座廣結善緣、人脈豐富 他當紅娘配對成功率最高

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
3星座有媒人氣質，具備同理心與責任感，讓他人願意信任與依賴，熱衷於牽起人與人之間...
3星座有媒人氣質，具備同理心與責任感，讓他人願意信任與依賴，熱衷於牽起人與人之間緣分。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau ）

遇到問題時，腦中第一個浮現的人，往往是人脈廣、辦事可靠的代表。這類人通常具備開放與外向的性格，樂於結交不同背景的人，並懂得維繫關係。他們善於傾聽與溝通，能快速理解需求並整合資源，同時重視承諾與信用，做事周到、不輕易失信。日本媒體「占TV」文章解析，3星座有媒人氣質，具備同理心與責任感，讓他人願意信任與依賴，熱衷於牽起人與人之間緣分。

第3名：巨蟹座

對任何人都溫柔、又有點愛多管閒事的巨蟹座。一旦看到有人遇到困難，就無法置之不理。就算是朋友的朋友的朋友……這樣關係遙遠的人，只要被拜託「請幫忙介紹會做某某的人」、「有沒有認識某某科的醫師」，他也會一路奔走，透過熟人的關係網找到最合適的人選。

第2名：處女座

做事認真又冷靜的處女座，經常會被諮詢戀愛問題，他也喜歡安排計畫，會定期舉辦家庭派對或聯誼活動，召集單身男女參加。而且處女座擅長分析，能挑選出看起來登對的人，因此成功配對成為情侶的機率也相當高。

第1名：水瓶座

能與任何人以平等立場相處的水瓶座，擁有從老到少、個性多元的廣泛人脈。他平常就喜歡觀察人際關係，當覺得某些人彼此很合時，就會約局安排他們結識，甚至在背後默默推一把，促成良好的關係發展，也因此他自身的人脈網愈織愈大。

星座運勢

上一則

付款方案藏陷阱 買二手車別犯這5個致命錯誤

延伸閱讀

12星座姐弟戀首選她 2026年紅鸞星動走正緣

12星座姐弟戀首選她 2026年紅鸞星動走正緣
4月順、5月穩、6月登頂 三星座春夏事業運爆發

4月順、5月穩、6月登頂 三星座春夏事業運爆發
3生肖子女從小優秀、長大有成 他出人頭地成父母後盾

3生肖子女從小優秀、長大有成 他出人頭地成父母後盾
12星座上司真實面貌大公開 雙子不得罪人、他最具實力跟緊準沒錯

12星座上司真實面貌大公開 雙子不得罪人、他最具實力跟緊準沒錯

熱門新聞

消費者報告調查購買大型家電滿意度最高的零售商，第一名為Abt Electronics。示意圖，圖為Home Depot賣場。(路透)

不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商

2026-04-22 18:28
3星座隨著年齡增長仍維持原貌。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Vlada Karpovich ）

3星座年歲增長也幾乎沒變 他永遠頂同一張臉凍齡了

2026-04-24 22:25
屬馬者進入5月後，人際支持成為重要助力，透過朋友引介，有機會拓展客戶來源與合作管道，進一步擴大市場版圖。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev ）

3生肖5月事業運走強 他人脈助攻帶動成交、財運同步升溫

2026-04-30 22:26
洗衣機內部的潮濕環境若未妥善處理，容易累積洗劑殘留與皮脂污垢，進而加速發霉。示意圖。（取材自pexels.com@ RDNE Stock project）

洗完要開蓋嗎？洗衣機5習慣拒絕黴菌纏身 最後一個很多人犯錯

2026-04-27 22:25
屬兔者可能透過娛樂或額外活動獲得收益，使財務來源更加多元。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ cottonbro studio）

收入機會明顯增加 4生肖5月財運衝高「正偏財齊發」

2026-04-26 00:25
搭機時若聽到空服員形容一位乘客是「美人魚」，代表該人佔用太多座位或空間。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Jeffry Surianto ）

搭機時被空服員稱「美人魚」不是稱讚 是暗示乘客有一惱人行為

2026-04-25 20:25

超人氣

更多 >
3生肖5月事業運走強 他人脈助攻帶動成交、財運同步升溫

3生肖5月事業運走強 他人脈助攻帶動成交、財運同步升溫
10年投資移民夢碎 華人卡財兩空 重度抑鬱住院

10年投資移民夢碎 華人卡財兩空 重度抑鬱住院
名導女兒發文批柯克遺孀 並呼籲川普封殺「美國轉捩點」

名導女兒發文批柯克遺孀 並呼籲川普封殺「美國轉捩點」
浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論

浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論
餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐

餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐