三星座廣結善緣、人脈豐富 他當紅娘配對成功率最高

3星座有媒人氣質，具備同理心與責任感，讓他人願意信任與依賴，熱衷於牽起人與人之間緣分。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau ）

遇到問題時，腦中第一個浮現的人，往往是人脈廣、辦事可靠的代表。這類人通常具備開放與外向的性格，樂於結交不同背景的人，並懂得維繫關係。他們善於傾聽與溝通，能快速理解需求並整合資源，同時重視承諾與信用，做事周到、不輕易失信。日本媒體「占TV」文章解析，3星座有媒人氣質，具備同理心與責任感，讓他人願意信任與依賴，熱衷於牽起人與人之間緣分。

第3名：巨蟹座

對任何人都溫柔、又有點愛多管閒事的巨蟹座。一旦看到有人遇到困難，就無法置之不理。就算是朋友的朋友的朋友……這樣關係遙遠的人，只要被拜託「請幫忙介紹會做某某的人」、「有沒有認識某某科的醫師」，他也會一路奔走，透過熟人的關係網找到最合適的人選。

第2名：處女座

做事認真又冷靜的處女座，經常會被諮詢戀愛問題，他也喜歡安排計畫，會定期舉辦家庭派對或聯誼活動，召集單身男女參加。而且處女座擅長分析，能挑選出看起來登對的人，因此成功配對成為情侶的機率也相當高。

第1名：水瓶座

能與任何人以平等立場相處的水瓶座，擁有從老到少、個性多元的廣泛人脈。他平常就喜歡觀察人際關係，當覺得某些人彼此很合時，就會約局安排他們結識，甚至在背後默默推一把，促成良好的關係發展，也因此他自身的人脈網愈織愈大。