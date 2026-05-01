這雙Brooks運動鞋太好穿 讓Nike死忠粉都變心了

霍頓說，無論是走路還是跑步，GTS 23鞋底額外的避震和加厚設計都讓她覺得自己彷彿在路面上漂浮。運動示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Freek Wolsink ）

Eating Well的編輯、註冊營養師霍頓（Brierley Horton）說，她一直是Nike的死忠支持者，Nike是她的買健走鞋和跑步鞋的首選，甚至還有幾雙買來只是為了時尚或在城裡走走，但她的同事幾乎都是Brooks鞋的愛好者，她一直不明白，直到穿了之後才發現真的很好穿，讓她從此變心，願意捨棄Nike改穿Brooks。

Eating Well報導，霍頓說她的同事們都很愛Brooks的鞋子，穿著它們跑步、健走甚至健行，里程累積數百英里，但她從未穿過，直到最近Brooks大方地寄給她新的甘油系列23代GTS款（Glycerin GTS 23）運動鞋試穿，她穿了將近三個月，終於了解為什麼這品牌在同事間這麼受歡迎。

霍頓說，GTS 23已經變成她長距離健走、衝刺訓練和在健身房跑跑步機的首選，無論是走路還是跑步，鞋底額外的避震和加厚設計都讓她覺得自己彷彿在路面上漂浮，在跑步機上衝刺時，GuideRails系統提供了極佳的支撐。

霍頓說，Brooks將Glycerin GTS 宣傳為「路跑、交叉訓練、健身房訓練或任何你想穿它去的地方的理想之選」，她穿著GTS 23在健身房進行交叉訓練，但她覺得加厚的鞋底在她做某些動作時會限制她的發揮，例如鞋底的額外厚度讓她用大重量槓鈴進行深蹲或跳箱訓練時感覺不夠穩定。

霍頓說，GTS 23的另一項小缺點是鞋面材質，鞋款使用透氣的再生材質製成，優點是腳不會悶熱，但缺點是容易沾染灰塵和有刮痕，且不容易擦掉，不過她還沒嘗試洗那雙鞋。

霍頓說， GTS 23比上一代GTS 22重了0.2盎司，前後掌，也就是從腳跟到腳趾的高度差也略小一些，為8毫米，而GTS 22為10毫米，足科醫生認為這對跑鞋來說是理想的落差。GTS 23也獲得了美國足科醫學協會（American Podiatric Medical Association）的認可，這意謂足科醫生一致認為這款鞋有助於跑步者以及任何需要長時間站立的人保持良好的足部健康。

霍頓也介紹了一些Eating Well編輯團隊喜愛的鞋款。Brooks Glycerin Max 2是編輯德安吉莉絲（Danielle DeAngelis）的最愛，她說那是她所有運動鞋中最舒適的，她只要需要久站或長距離行走時一定穿這雙鞋。

編輯蒙特瑪蘭諾（Kristin Montemarano）的心頭好是Ghost 17，她說她最愛穿這雙鞋，特別是在春夏時，因為該鞋款又輕又透氣，穿上沒有負擔，特別適合悶熱濕黏東岸的夏天，鞋底柔軟的避震功能也讓她大為讚賞。

編輯沃爾（Penelope Wall）很喜歡防水輕量的Casadia 19 GTX，她說可以在地面濕滑時穿著健行、在雨中走路和在泥濘的冬季跑步，鞋子舒適又空間足夠，鞋頭空間很夠，適合寬腳掌的人，鞋款的抓地力很出色，就像給車裝雪胎一樣，防水功能也很厲害，踩進水坑後腳仍能保持乾爽。

Ghost Max 3是另一款著重緩震性能的Brooks跑鞋，作為經典Ghost系列的一員，它擁有相同的舒適支撐和輕盈的鞋面，Eating Well多位編輯都對這款鞋讚不絕口，也常常穿，其中一位編輯的妹妹是物理治療師，也對這款鞋稱讚不已。