付款方案藏陷阱 買二手車別犯這5個致命錯誤

很多人為了省錢傾向購買二手車，但事前務必做好研究和準備，以免買到有問題或價格過高的車。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Shuaizhi Tian ）

需要換車卻買不起新車時，自然會轉為購買二手車 ，雖然二手車近期沒有降價跡象，但比起新車仍能省下一筆錢，不過從上網搜尋到最後握手成交，購買過程中潛藏許多陷阱，應了解車齡與里程數哪個更重要，以及如何辨識可能在未來造成問題的磨損跡象等重要觀念。SlashGear報導列出選購二手車時應避免的五大錯誤。無論是購買新車或二手車，都是一筆重大投資，了解這些概念能減少日後因為一時不察導致各種麻煩與懊悔。

1. 沒有調查車輛價值與歷史紀錄

為了避免買到讓荷包失血的爛車，事先應深入調查想購買的車輛，有許多網站能提供車輛相關資訊。例如凱利藍皮書（Kelley Blue Book）就提供二手車價值與定價的全面性資訊，並將車況、里程數及區域市場趨勢等因素納入考量，可利用「公允市價區間」（Fair Market Range）和「公允購買價格」（Fair Purchase Price）判斷交易是否划算。另一項查詢車輛價值的好用工具是Edmunds的真實市價計算機。

購買前也應查閱車輛的歷史紀錄。Carfax和AutoCheck就能提供車輛事故、車主證明問題以及里程表數值不符等資訊。雖然這類報告並非萬無一失，但從報告中看出上述警訊，有助於做出更明智的購買決定。

2. 忽略完整機械檢查與試駕

車輛外觀和車內看似完美無缺，不代表引擎蓋之下沒有潛藏問題。因此如果真的想買這輛車，快速試駕一圈不夠看出所有問題，必須進行更詳細的檢查。試駕是全面評估車輛的絕佳機會，應測試車輛的加速性能，並觀察引擎從靜止狀態加速至切入高速公路車流時的反應；同時確認煞車系統在輕踩與急煞時是否反應靈敏。為了確定車輛是否易於掌控，轉向與操控性也是試駕的檢查重點。行駛過程中，應留意是否有異常聲響，並檢查前、後方視野是否清晰。

試駕雖然能發現許多問題，但之後仍應聘請專業技師對車輛進行檢查。由於無從得知前車主如何保養這輛車，即使是最可靠的二手車，也可能存在試駕時無法察覺的潛在問題。當技師進行購車前檢查時，他們會確認目前問題、告訴你未來可能引發問題的潛在因素，並確認車輛先前是否經過正確維修，就能根據這些資訊決定這輛車是否適合購買。

3. 只關注每月付款金額

很多人買二手車的一大因素就是為了省錢，所以根據每月分期付款的金額決定是否買下該輛車無可厚非，但如果有和汽車經銷商的財務部門打交道的經驗，就會知道處處是陷阱，包含過高的利率、沒必要的附加費用、以及延長貸款期限，長期而言反而會付出更多錢，舉例來說，即使每月付款金額較低，但如果貸款期限從60個月延長至84個月，仍會大幅增加總支付金額。

經銷商會引導客戶將注意力集中在每月付款金額上，即便較長的貸款期限代表支付的總金額高很多，也能讓他們推銷的車款看起來更划算。一不小心就可能會陷入「負資產」（upside-down loan）的窘境，意即欠款超過車輛的實際價值。所以與其關注每月付款金額，不如檢查車輛的總支出，包括購車價格、利率和貸款期間，才能更準確掌握這輛車長期下來所花費的總金額。

4. 未預先籌措資金

若能避免從經銷商的財務部門辦理貸款，就更有機會鎖定較低的利率，並掌握預算。經銷商提供的方案利率通常不划算，因為他們往往透過提高利率以增加利潤，這可能導致貸款期間支付的總金額，比選擇外部方案更高。

最聰明的做法是走進經銷商之前，先向銀行或信用合作社申請預先核准汽車貸款，如此就能比較利率與條款，並自信地與對方協商。無論是購買二手賓士G-Wagon，還是為了通勤而選購一輛經濟實惠的車，都適用這一策略。有預先核准的貸款就會更清楚自己的預算範圍，更能抵禦銷售人員的升級推銷策略，並專注在符合預算的車款。

5. 讓情緒主導決策

購買二手車時，切勿讓情緒影響判斷。經過數日或數月搜尋車輛，當見到那輛像「命中注定」的車時，很容易讓情緒主導一切，但請克制這種衝動，在簽署合約前務必做好盡職調查，否則日後可能會為此決定感到後悔。如果對某款車一見鍾情，更容易忽略潛在問題，或接受實際上並不符合自身最佳利益的交易，而非考慮或許不在首選名單上，卻更能滿足需求的車款。

避免受情緒左右的最佳方法，是多方比較選項、對照各項規格，並思考這輛車長期下來會花費多少金錢。與一位值得信賴的朋友、家人或汽車技師同行，也有助於在選車過程中保持客觀和理性。