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認愛李鍾碩4年IU自曝完全戀愛腦 劉寅娜爆料「配合到病倒送醫」

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認愛李鍾碩4年IU自曝完全戀愛腦 劉寅娜爆料「配合到病倒送醫」

記者梅衍儂／即時報導
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IU自曝是戀愛腦。(摘自影片截圖)
IU自曝是戀愛腦。(摘自影片截圖)

韓星IU認愛李鐘碩認愛至今4年，近日她為宣傳新劇「21世紀大君夫人」和邊佑錫一起上好友劉寅娜YouTube節目，或許是因為熟悉的人在，IU放鬆大聊感情觀，沒想到被對方當場爆料，笑翻全場。

IU自曝，戀愛時不喜歡對方是「無念無想」的，「如果對方一直說『都可以』，我會很沒力，反而有人規劃好行程，我比較能配合。」坦言：「我其實很擅長配合別人，反而覺得計畫型的人有點可愛。」

沒想到話才剛說完，好友劉寅娜立刻吐槽：「不要鬧了！」爆料IU談戀愛的時候是超級配合型人格，「只要對方說要做什麼，她幾乎都會答應，而且已經到危險程度」，更直言：「她就算自己已經累到快沒電，也不會說，還是硬撐一路陪到底，最後直接病倒送醫院。」

她也忍不住勸IU：「拜託妳乾脆找個什麼都不想的戀人，至少想休息的時候可以休息，不要把自己搞到生病。」IU聽完後也忍不住笑著改口：「感覺你說的有道理。」

IU的戀愛腦性格立刻引發粉絲熱議，直呼「太貼心但也太讓人心疼」、「完全是戀愛腦代表」。而她自2022年底認愛演員李鍾碩後，至今穩定交往4年，感情狀態一直備受外界關注。

▲ 影片來源：YouTube＠유인라디오（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

IU（左起）和邊佑錫一起上劉寅娜的節目。(摘自影片截圖)
IU（左起）和邊佑錫一起上劉寅娜的節目。(摘自影片截圖)

李鐘碩。(本報資料照)
李鐘碩。(本報資料照)

李鍾碩

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