今年10部最上癮陸劇 「蜜語紀」具張力、兩部低調作品口碑受關注

2026年陸劇市場持續升溫，多部新作接連播出，涵蓋古裝、現代、懸疑與職場等題材，引發觀眾討論。左為「蜜語紀」、右為「逐玉」。（取材自豆瓣）

2026年陸劇市場持續升溫，多部新作接連播出，涵蓋古裝、現代、懸疑與職場等題材，引發觀眾討論。根據「搜狐」整理，目前被點名「劇情吸引力強、容易一集接一集觀看」的作品共有10部，包括「逐玉」、「蜜語紀」、「成何體統」、「你好1983」、「玉茗茶骨」、「唐宮奇案之青霧風鳴」、「我的山與海」、「熾熱吸引」，以及宣傳相對低調的「夜色正濃」與「女神蒙上眼」。整體而言，各劇在節奏與題材設定上差異明顯，口碑呈現分眾化發展。

在古裝愛情題材中，「逐玉」以身分隱藏與情感轉折為主軸。劇情描述一名出身市井的女子意外收留落難侯爺，男主隱瞞真實身分，兩人從假婚關係逐步發展為真實情感。觀眾普遍認為，該劇開局節奏具吸引力，能快速建立角色關係，不過整體情感鋪陳偏向細膩路線，相較高強度節奏作品，推進較為緩慢，評價呈現不同觀點。

同為都市題材的「蜜語紀」則聚焦婚姻與職場轉變。故事講述女主在婚姻破裂後選擇重新開始，從基層工作逐步重建生活，並與飯店經營者在職場中產生交集。觀眾指出，該劇以現實情境為基礎，職場細節具有一定參考性，但部分劇情設定仍帶有戲劇化衝突，使整體觀感介於寫實與戲劇張力之間。

穿越題材方面，「成何體統」採雙重穿越設定。劇情描述現代女性穿入小說世界，成為原本命運悲劇的反派角色，並與同為穿越者的皇帝展開合作，在既定劇情中尋求生存與改變。觀眾普遍認為，該劇節奏明快，透過反轉與喜劇元素維持觀看動力，使整體追劇體驗流暢。

年代與成長題材方面，「你好1983」講述現代女性穿越至1980年代，從農村生活起步，逐步透過創業與學習改變命運。劇情涵蓋求學、經商與人際發展等層面，展現角色成長過程。觀眾指出，該劇節奏緊湊，主線清晰，具備明確的成長與逆轉元素，整體觀感偏向爽感導向。

古裝權謀題材「玉茗茶骨」則以家族經營與人物關係為核心。故事描述一名官員捲入舊案後身分受限，被帶入掌權家族中，與女主角在權力與情感之間展開互動。觀眾認為，該劇在角色設定上具新意，透過不同權力結構呈現人際關係，但部分情節仍依賴戲劇衝突推動，評價呈現分歧。

懸疑類型方面，「唐宮奇案之青霧風鳴」採單元案件形式，描述主角組合在宮廷內外調查離奇案件，逐步揭開事件真相。觀眾普遍肯定其案件設計與氛圍營造，不過也有意見指出推理過程略顯平穩，缺乏高度反轉，整體表現偏向穩定發揮。

2026年陸劇市場持續升溫，多部新作接連播出，涵蓋古裝、現代、懸疑與職場等題材，引發觀眾討論。左為「你好1983」、右為「我的山與海」。（取材自豆瓣）

女性成長題材「我的山與海」則描寫女主從家庭與情感困境中出發，前往城市打拚，透過工作與創業逐步建立事業基礎。劇情包含友情與職場挑戰，強調個人成長。觀眾指出，該劇節奏快速，情節起伏明顯，雖帶有戲劇化設定，但仍具吸引力。

短劇類型「熾熱吸引」結合科幻與愛情元素，描述男女主因特殊設定產生強烈吸引力，進而展開複雜關係。故事涉及心理狀態與情感轉變，並以較強烈的情節推進吸引觀眾。部分觀眾認為其設定新穎，但在劇情邏輯與製作質感上仍有討論空間。

職場題材「夜色正濃」則聚焦產業競爭與個人成長，描述角色從基層工作者逐步晉升的過程，過程中面臨人性與現實考驗。觀眾指出，該劇節奏明快、角色設定複雜，使劇情具備一定吸引力，但整體知名度相對有限。

律政題材「女神蒙上眼」則透過多起案件探討法律與人情之間的平衡。劇情描述律師在處理不同類型案件時，面對價值判斷與制度挑戰，逐步完成自我成長。觀眾普遍肯定其議題深度與演員表現，認為具備討論空間，但因宣傳相對低調，話題度仍待提升。