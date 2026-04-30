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泰坦號海底內爆近3年 她曝收丈夫兒子遺骸成「兩小盒爛泥」

泰坦號海底內爆近3年 她曝收丈夫兒子遺骸成「兩小盒爛泥」

編譯梁采蘩／即時報導
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英國一對父子在近3年前的「泰坦號」潛水艇內爆事故中罹難，遺骸被以「爛泥裝在兩小盒...
英國一對父子在近3年前的「泰坦號」潛水艇內爆事故中罹難，遺骸被以「爛泥裝在兩小盒」的形式交還家屬。死者妻子與母親近日首度對外透露相關經過。（路透／美聯社）

英國一對父子在近3年前的「泰坦號」潛水艇內爆事故中罹難，遺骸被以「爛泥裝在兩小盒」的形式交還家屬。死者妻子與母親近日首度對外透露相關經過。

2023年6月18日，英籍巴基斯坦裔富商沙赫札達．達武德（Shahzada Dawood，48歲）與19歲的兒子蘇里曼（Suleman Dawood）搭乘海洋之門潛水艇前往鐵達尼號殘骸，潛艇在下潛時內爆，船上5人全數罹難，包括經營泰坦號的海洋之門執行長。

事發近三年後，達武德妻子克莉絲丁（Christine Dawood）表示，她與家人經歷了漫長且痛苦的等待，才得以領回父子的遺骸。

她接受衛報訪問時表示：「我們9個月後才拿到遺體。其實我說的『遺體』，指的是剩下的那些爛泥。它們被裝在兩個小盒子裡，就像鞋盒一樣。」爛泥是從海床打撈上來，經由美國海岸防衛隊進行仔細分離與DNA檢測。

她說：「能辨識的部分其實不多。他們還有一大堆無法分開的混合物，裡面是混在一起的DNA，也問我要不要領回那一部分。但我拒絕了，只要你們能確定是蘇里曼和沙赫扎達的部分就好。」

克莉絲丁回憶早在2020年她就看到泰坦號的廣告，並致電給他們的私人旅行業務著手安排，一直到2022年底才收到消息。「那真的很昂貴，」她坦言，「兩個座位共要50萬美元！那是我會拿來買房子的錢。」她苦笑著回想這筆費用。不過沙赫扎達出身巴基斯坦富裕家族，錢不是問題，於是開始規畫參加。

克莉絲丁起先建議先體驗較淺的潛水，好讓大家適應被關在這艘長6.7公尺潛水艇內的感覺。但丈夫態度堅決，堅持要直接下潛到鐵達尼號。他當時對她說：「既然要潛水，我就要一次做到位。」她回憶：「這正是他在商場成功的原因。目標明確，就全力以赴。」

如今，克莉絲丁在家中仍擺放兒子在兩周內拼裝完成、共9090片的鐵達尼號樂高模型。她說：「很多人看到都會有點震驚。但我能怎麼辦，把它拆掉嗎？還是藏起來？蘇里曼花那麼多時間拼好它。他從我們住在新加坡時參觀一場大型展覽後，就一直對鐵達尼號著迷。」

事發當時有消息指出，原本應該是克莉絲丁要與丈夫一同搭乘，但她把票給了兒子。克莉絲丁感嘆：「是蘇里曼想去的，我也很樂意把那個名額讓給他。我很高興他能和父親一起留下回憶。這件事，我無法改變。」

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