幼犬證件照和長大模樣差太多 網友吃驚：根本判若兩狗

X帳號推主分享愛犬長大前後對照圖，由於差異太大，掀起網友熱議。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@KoolShooters）

許多人小時候和長大後長相完全不同，判若兩人，其實狗狗也有「判若兩狗」的情形。日本網路媒體「wanchan.jp」日前報導，X帳號「@pretty_solulu」的推主prettyinu（ぷりてぃーぬ）貼出愛犬小時候與長大後的前後對照圖，變化之大讓人難以置信這是同一隻狗，掀起網友熱議。截至日本網媒發稿時，貼文瀏覽量已超過93.5萬次，並獲得超過5萬個喜歡。

▲ 影片來源：X平台＠pretty_solulu（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

推主prettyinu表示自己養了兩隻狗，分別是Sol（吉娃娃和博美犬混血）以及ulu（馬爾濟斯和貴賓犬混血）。這次的主角是Sol，推主貼出一張Sol小時候拍的「證件照」。

當時Sol大約兩個月大，全身覆蓋著柔軟蓬鬆的幼犬毛髮，褐色底毛參雜黑毛點綴。

接著，推主又貼出一張Sol現在的照片。只見Sol的毛色完全變成淺棕色，全身毛茸茸的，原本下垂的耳朵現在立了起來，看起來看不出是同一隻狗！

從毛色到五官，Sol的變化實在太大，毫無相似之處，勉強可以從那威風凜凜的眉毛看出小時候的影子。

由於變化太過劇烈，已經不能用「成長」來形容，就連推主自己都感到驚訝，還說很難從證件照認出現在的樣子。

這篇貼文也收到許多網友評論，例如：「根本判若兩狗」、「只能認眉毛了」、「從毛色來看是完全不同的博美」、「外表差這麼多，太搞笑了」、「這不是進化，而是轉世的程度」。